Více dezertů i domácího pečiva. Díky Expanzi se mají zákazníci CrossCafe opravdu nač těšit

Když byla v Plzni v roce 2007 slavnostně otevřena první kavárna CrossCafe, asi jen málokdo si v tu chvíli uměl představit, jak daleko by to mohla tato ryze česká společnost dotáhnout. Nyní se píše rok 2019, kaváren je celkem pětadvacet a nacházejí se napříč celou Českou republikou.

Ačkoliv dnes je jméno CrossCafe synonymem relativně velké a dobře etablované franšízy, během prvních let své existence si její majitelé a zaměstnanci museli vystačit s poněkud skromnějšími prostory. „Veškeré produkty se vyráběly přímo na místě v kuchyňce o výměře cca 60 m2. Produkty putovaly z výrobního stolu rovnou do vitríny,“ přiznává Luboš Martínek, výrobní ředitel firmy.

Společnost si díky své poctivé kávě a chutným dezertům rychle získala na oblibě, a tak následoval vcelku přirozený vývoj: „Tři roky na to už jsme se stěhovali do čtyřikrát většího prostoru a výrobky rozváželi do několika kaváren v Praze a v Plzni. Co se však dosud nezměnilo, je stoprocentní ruční výroba, která umožňuje pracovat s citlivými surovinami, jakými jsou například máslo, šlehačka a čokoláda. Máme větší pec, větší šlehač a více rukou, ale například náš nejprodávanější dort má stejnou recepturu a pracovní postup jako v roce 2007.“

Nyní v CrossCafe pracuje na 165 kmenových zaměstnanců, kromě nich ale společnost sází i na brigádníky, nejčastěji z řad studentů, které práce v kavárně náramně baví a pro něž zároveň představuje i skvělou formu přivýdělku.

Kromě nespočtu šálků dobré kávy se v CrossCafe měsíčně vyrobí také zhruba 110 tisíc porcí dezertů a pečiva a dalších 20 tisíc porcí zeleninových polévek. Avšak vzhledem k tomu, že současných pětadvacet kaváren rozmístěných po celém Česku navštíví každý rok miliony zákazníků, přestávají disponibilní výrobní kapacity pozvolna stačit.

Zákusků a dalších pokrmů bude čtyřikrát tolik co dnes

Rozšíření výroby a zakoupení nových technologií přestavuje v rozpočtu každé firmy tradičně jednu z finančně nejnákladnějších položek vůbec, a tak se muselo vedení společnosti poohlédnout po partnerovi, který by mu v tomto ohledu vyšel vstříc.

Nakonec v CrossCafe jednoho takového nalezli, a to v podobě Českomoravské záruční a rozvojové banky, jejíž zaměstnanci doporučili využít výhod nabízených v rámci programu Expanze.

„Byl to nejvýhodnější, pro nás dostupný program, který svým zaměřením odpovídal našemu záměru. I když na rozdíl od běžné dotace v tomto případě musíme vše splatit, je to vítaný doplněk ke komerčnímu úvěru u naší banky. Provoz nové výrobny jsme poté spustili v listopadu 2018,“ objasňuje Martínek.

A nač se díky uskutečněným investicím budou moci těšit samotní zákazníci? V první řadě na to, že riziko vyprodání jejich oblíbeného zákusku bude o poznání menší, než jak tomu bylo doposud: „Výrobní kapacita se ve srovnání s předchozím provozem postupně během několika let zvětší až čtyřnásobně.“

Přibydou pochopitelně i zcela nové produkty, ovšem jak dodává Martínek, na takový přístup v CrossCafe sázejí víceméně již od začátku své existence: „Na novinkách pracujeme neustále. Vedle nových dezertů a koláčů vznikají i nové kategorie produktů – zejména domácí řemeslné pečivo, jehož výroba byla v původních prostorách nemyslitelná. Dokoupili jsme technologické vybavení, které nám dalo možnost pracovat na více druzích pečiva. Stále se však jedná o ruční výrobu.“

„A na co se zákazníci mohou těšit v budoucnu? „Zákazníci se již setkávají s naším domácím toustovým chlebem a poctivými ciabattami. S novou kampaní od 1.10. si jistě zákazník oblíbí ještě více naši dýňovou kostku, kdy jsme recepturu vylepšili o naše pečivo s dýňovými semínky. Představíme také produkt ze zcela nové kategorie, který jsme se v nových prostorách výrobny naučili vyrábět, a to plněný donut,“ uzavírá Martínek.