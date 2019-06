Veřejné mzdy, nevyhoditelní zaměstnanci: ostravský Raynet vsadil na otevřenost

Všichni zaměstnanci vidí nejen do finančních výsledků, ale i do aktuálního byznysplánu. Otevřené jsou všechny porady a tajemstvím není ani výše platů. Takže noví zaměstnanci znají například mzdy ředitele a všech společníků i kolegů.

„Hodně to pročistilo vzduch, neroznáší se žádné drby o tom, kolik kdo bere. Navíc se díky tomu pamatuje na navyšování mezd u lidí, kteří by si o to sami neřekli,” popisuje ředitel Raynetu Martin Bazala.

Firma zvolila i nestandardní finanční benefity. Do platu se každý měsíc promítá aktuální růst obratu a na konci roku dochází k rozdělení zisku. Zaměstnanci si mezi sebe rozdělí 40 % zisku a 10 % jde na vybrané charitativní projekty.

Kromě transparentních financí Raynet vyniká ještě díky jednomu zajímavému benefitu. Po třech letech je každému zaměstnanci nabídnutý status takzvané „nevyhoditelnosti“. „Jde především o vyjádření důvěry k lidem ve firmě. Chceme, aby se u nás cítili bezpečně, nebáli se chybovat a věděli, že případné problémy firmy budeme vždy řešit jinak než vyhazováním,” dodává Bazala.

Padesát uchazečů na jedno místo

Tým čtyřiadvaceti zaměstnanců si tak užívá velké svobody, navíc má volnou pracovní dobu nebo možnost práce z domova. V Raynetu je i díky tomu prakticky nulová fluktuace a o volnou pozici občas soupeří i padesátka uchazečů. To je v současné době velmi nízké nezaměstnanosti opravdu neobvyklé.

Sázka na kvalitní kolektiv se firmě po letech začíná vyplácet i ekonomicky. Se svým cloudovým CRM softwarem se loni dostala do provozního zisku a v Česku jej aktivně používá už téměř 6 tisíc uživatelů.

Raynet mění způsob, jakým české firmy evidují své obchodní kontakty a prodeje. Jejich CRM systém nahrazuje šanony a excelovské tabulky a umožňuje efektivní řízení vztahů se zákazníky. Po sedmi letech na trhu se stali českou jedničkou a používá je aktuálně přes 6000 uživatelů v 1250 českých firmách. Tento rok by měl Raynet navýšit loňský obrat ve výši 26 milionů korun o čtvrtinu.

Stali jsme se znovu startupem

Raynetu v roce 2004 založili čtyři kamarádi na vysoké škole a svou první kancelář měli přímo na kolejích. Na cesty ke klientům si půjčovali jedno auto a byznys rozjížděli na jednom erárním notebooku. Raynet postupně vyrostl a získal ocenění poradenské společnosti Deloitte za top 10 nejrychleji rostoucích firem ve střední Evropě. Firma se ale po deseti letech rozhodla utlumit svůj byznys softwarového vývoje.

„Vytvářeli jsme CRM systémy na míru pro velké firmy, ale hrozně nás lákal cloud a vidina dokonalého produktu, který by mohl být využíván firmami všech velikostí. A tak jsme se v roce 2014 znovu stali startupem a energii i zisky z minulých let vložili do vývoje nového produktu. Začali jsme se zároveň učit, jak takový produkt prodávat,” říká Václav Prak, který se v Raynetu stará o klientskou bázi.

