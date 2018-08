Ve Štětí začne výstavba pily. Za 100 milionů eur ji postaví Labe Wood

„Chceme navázat na dosavadní partnerství, a tak si od investice slibujeme prohloubení spolupráce se společností Mondi,“ uvedl Milan Fiľo ze společnosti Eco Investment. Ve firmě Labe Wood má Eco investment podle obchodního rejstříku více než třetinový podíl. Mondi je dalším podílníkem ve firmě Labe Wood.

Pila by měla zpracovávat kulatiny z jehličnatých stromů a vytvářet subprodukty pro truhlářské a stavební práce ve formě hranolů, desek, lišt a latí. Vedlejší produkt výroby, kterým je dřevná hmota, zpracuje jako surovinu papírna Mondi Štětí. Stejně tak využije dřevní štěpku coby energetický zdroj.

Bezprecendentní ekologická katastrofa, hodnotí stav lesů náměstek

Na projekt získala Labe Wood i investiční pobídku od agentury CzechInvest. Společnost obdržela rozhodnutí o příslibu investiční pobídky již v červnu 2014, ale projekt neuskutečnila. Na stejný projekt firma získala příslib pobídky znovu loni, tentokrát s vyššími investičními náklady. „Společnost Labe Wood dostala v prvním pololetí 2017 rozhodnutí o tom, že bude v budoucnu moci čerpat investiční pobídky na svůj záměr spadající do oblasti výroby v dřevozpracujícím a papírenském průmyslu. Ty může čerpat do výše 18,9 procenta z uznatelných nákladů, tedy maximálně do výšky přibližně 19 milionů eur (489,33 milionu korun),“ uvedla mluvčí agentury CzechInvest Petra Menclová. Investiční pobídka pro Labe Wood byla loni nejvyšší v celé republice.

Společnost Labe Wood po plném náběhu výroby odhaduje své roční tržby na 150 až 200 milionů eur (3,863 až 5,150 miliardy korun).

