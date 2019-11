Válková chce bezpečnější internet, provozovatelé by měli odpovídat za obsah

Helena Válková Autor: čtk

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková míní, že je zapotřebí legislativně prosadit kontrolu internetového prostředí ze strany jeho provozovatelů. Uvedla to na dnešním semináři, který se věnoval bezpečnosti dětí na internetu. Za to, že nepřebírají odpovědnost za obsah, zkritizoval provozovatele i další z řečníků, pražský policista Václav Písecký. Jiní experti upozornili na to, že u českých dětí vzrůstá v souvislosti s internetem riziko sebevražd.