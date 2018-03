V rodině uhlobaronů. BPD Partners mají nového společníka

Brůžek nyní už působí v orgánech BPD Partners. „Pavel Brůžek, kterého jsme potkali u akvizice Draslovky, je nově předsedou představenstva BDP Partners. Dnes je již integrální součástí BPD Partners, a investuje s námi do různých projektů, například v biotechnologiích,“ řekl webu Euro.cz Petr Pudil. BPD Partners mají také nového výkonného ředitele Miroslava Tvrzníka, se kterým spolupracovali řadu let.

Pudil, Bobela a Dobrovský plánují investovat do startupů asi 30 milionů dolarů (620 milionů korun), přičemž větší část už zainvestovali. „Půjdeme jen do dvou směrů, prvním je zdravotnictví a biotechnologie a druhým zemědělství. Věříme, že lidé budou chtít být vždy zdraví, populace stárne a věda se nachází ve zlomovém bodu, co se týká biotechnologií,“ říká Pudil. V zemědělství investoři sázejí na zefektivňování metod.

O Pudilově podnikání čtěte také:

V biotechnologických firmách má zatím BPD Partners zainvestováno do 12 projektů, které jsou v Česku, Spojených státech a Izraeli. Brůžek je partnerem v některých z nich. Investovali například do firmy Finch Therapeutics, která se zaměřuje na mikrobiotickou léčbu střevních onemocnění. Další je třeba firma Gingko, která v posledním kole financování upsala 200 milionů dolarů.

V Česku pak mají například Xeno Cell Innovations v Plzni. Tato firma dělá kyberneticko-biotechnologickou detekci chorob. Podle Pudila je nyní čistá hodnota majetku BPD Partners 800 milionů eur (20,3 miliardy korun). Zmíněná Draslovka loni vydělala zhruba 250 milionů korun.

Více k tématu čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vyšlo 12. března. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro