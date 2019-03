V českých službách: práci v tuzemsku hledají i Francouzi

Šestadvacetiletá Chloé Renaultová se nejdřív poohlížela po práci v rodné Bretani a zkoušela to i jinde ve Francii. Po několika nezdarech, kdy pokaždé prošla dvěma koly výběrového řízení, ale nakonec jí řekli, že nemá dostatek zkušeností, začala zkoušet zahraničí.

O Česku nejdřív vůbec neuvažovala. Atraktivnější pro ni byla Anglie, Německo, Austrálie či Kanada, ale na francouzském úřadě práce ji pozvali na prezentaci o českém trhu práce. Dozvěděla se základní fakta o státu, kde je nízká nezaměstnanost, dlouhá kulturní tradice a levné náklady na život, takže jí nakonec nevadilo ani to, že si vydělá o něco méně než doma.

Přes portál Czech Emploi, který před půl rokem zřídila francouzská ambasáda v Praze, si vybírala z několika set nabídek určených pro mladé Francouze, kteří mluví anglicky. „Poslala jsem životopis asi do dvaceti firem. Dvě se ozvaly, jednou z nich byl Blue Link, kde nyní pracuju. Celé to bylo hodně rychlé a pohovory proběhly přes Skype,“ líčí mladá Francouzka, která už v Praze žije dva měsíce.

Blue Link je jedním z mnoha servisních center v Česku, které poskytuje v různých jazycích zákaznickou podporu společnostem po celém světě. „Většinou jsem na telefonu, odpovídám i na hodně e-mailů. Školení na tuto pozici bylo fakt těžké, ale teď je to už lepší,“ směje se Chloé.

Právě do zákaznických center společností, jako jsou Blue Link, Accenture, DHL, IMB či Johnson & Johnson, k nám míří pracovat nejvíc mladých Francouzů. Někteří jdou i do inženýrských pozic hlavně v automobilovém průmyslu, do firem jako Valeo, Faurecia, TPCA či Zodiac. A velká poptávka je v Česku i po výzkumných pracovnících (na portálu Czech Emploi jich je zhruba 80).

Asi třítisícová česká komunita Francouzů se tak rychle rozrůstá. Jen za poslední půlrok přibyly podle odhadů personálních agentur nižší stovky lidí. „Ve Francii je problém najít první práci, protože abyste ji našel, musíte prokázat, že máte už nějakou pracovní zkušenost. Takže lidé procházejí různými stážemi, dalšími stážemi a nárazovými brigádami, které jsou špatně placené, a tady v Česku s hledáním práce není naprosto žádný problém,“ říká tvůrce programu Czech Emploi Mathieu Wellhoff, atašé pro vědu a vysoké školy na francouzské ambasádě v Praze.

