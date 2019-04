Deadline se blíží, kolem radarů je ale ticho

Poté, co na konci loňského roku zmizel z resortu náměstek pro vyzbrojování Daniel Koštoval, získala „jeho“ sekce klid na práci. Veřejně se propírá pouze nákup nových bojových vozidel pěchoty a víceúčelových vrtulníků, ostatní kontrakty jakoby snad ani neexistovaly. Nejvýmluvnějším důkazem jsou dlouho neaktualizované webové stránky vyzbrojovací sekce resortu.

Do finále by přitom měla jít zakázka, u níž předchozí Babišovi ministři obrany - Martin Stropnický a Karla Šlechtová - ztratili elán a drajv. Nákup mobilních radarů MADR od izraelské Elta Systems za 2,9 miliardy korun bez DPH. Jak obrana prohlásila loni v prosinci, zakázku chce přímo s izraelskou vládou uzavřít do poloviny letošního roku.

Těžko říct, jak vyzbrojovací sekce - po Koštovalově odchodu stále bez plnohodnotného šéfa - od prosince zakázku posunula a vyřešila všechny pochybnosti a spekulace, o nichž mluvil sám Lubomír Metnar. Každopádně příliš času jí už nezbývá, pokud se nemá nákup opět posunout (poprvé byl ohlášený už 14. prosince 2016) a má působit čistě a nenapadnutelně.

Tenhle kontrakt je důležitý ještě kvůli jedné okolnosti. Ukáže, jakým způsobem se Metnar a jeho nejbližší zachovají i v případě dalších strategických zakázek. Jestli tedy budou mít více politické odvahy a splní vojákům jejich tužby, nebo se zásadních a potenciálně nebezpečných rozhodnutí budou bát a raději se vrátí ke Stropnického přešlapovací metodě.

Možná se stane to, co se logicky nabízí, a zakázku s Izraelem podepíše Česko na květnovém zbrojním veletrhu IDET. Jenže těch zaručených termínů bylo za posledního téměř dva a půl roku několik.

Jedno je však jisté. Jestli má proběhnout alespoň částečná modernizace armády před rozjetím škrtů a úspor, Metnar ani jeho podřízení by už s žádným podpisem otálet neměli.

