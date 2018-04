Už čtvrté SUV pro Čínu. Škoda představí do konce roku další model pro tamní trh

Po představení čtvrtého SUV bude Čína pro Škodu jediným trhem, kde bude mít v nabídce čtyři modely SUV. V Evropě jsou k dispozici pouze dva, a to Kodiaq a Karoq.

Škoda plánuje do budoucna představit i další modely SUV určené pro čínský trh. Firma SUV vyvíjí podle přání zdejších zákazníků ve smyslu „made in China for China“. Vozidla jsou tak speciálně uzpůsobená požadavkům a přáním čínských zákazníků. Na čínském trhu představuje podíl SUV na celkovém prodeji značky Škoda v letošním prvním čtvrtletí více než 30 procent. Čína je největším trhem značky, který přispívá více než čtvrtinou k celosvětovému počtu vozidel dodaných zákazníkům.

Čínský trh je podle Alana Faveye typický poptávkou po velkých a prostorných vozech, právě proto se Škoda zaměřuje na modely SUV. „V Číně je také velmi důležitý design aut, více než na jiných trzích,“ řekl Favey. Podle něj zhruba 60 procent zákazníků kupuje Škodu jako svůj první vůz.

V následujících třech letech se chce firma v Číně zaměřit na zviditelnění značky Škoda, investovat chce do komunikace i sponzoringu různých akcí. Důležitý bude také příchod elektromobility, zde bude firma volit podobnou strategii jako na jiných trzích. Do roku 2025 chce Škoda celosvětově představit deset elektrifikovaných modelů, do roku 2020 pak 19 nových modelů s klasickým pohonem, pět z toho bude určeno pro Čínu.

Do roku 2020 také česká automobilka zdvojnásobí dodávky čínským zákazníkům na 600 tisíc vozů ročně. V roce 2017 dodala Škoda Auto zákazníkům v Číně 325 tisíc vozů, o 2,5 procenta více než o rok dříve. Čína je od roku 2010 největším trhem Škody Auto, od vstupu na čínský trh v roce 2007 tam bylo zákazníkům dodáno více než 2 350 000 vozů Škoda.

Škoda Kamiq Škoda Kamiq na délku měří 4,39 metru, široký je 1,78 metru a má výšku 1,59 metru. Rozvor pak činí 2,61 metru. Nové SUV se bude nabízet pouze s šestistupňovou automatickou převodovku.



SUV Kamiq má charakteristickou masku chladiče s vertikálními zdvojenými žebry. Tvary světlometů s krystalickými prvky plynule přecházejí do masky chladiče, což modelu Kamiq dodává podle Škody robustní vzhled. Sportovní tvar pak podtrhuje ostře řezaná linie na bocích vozu. Zadní světla zasahují hluboko do boků vozu, díky čemuž ho činí opticky širší.



Cílovou skupinou modelu Kamiq jsou podle automobilky mladí zákazníci žijící ve městech, kteří se svého digitálního životního stylu nechtějí vzdát ani při jízdě autem a vyžadují moderní řešení konektivity. Škoda Kamiq je proto vybavena nově vyvinutým inteligentním systémem konektivity.

