Twisto

Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard. Díky založenému účtu mohou uživatelé platit internetové nákupy na jedno kliknutí, složenky a faktury hradit jejich vyfocením v mobilní aplikaci a kdekoli jinde využít k placení kartu nebo speciální platební náramek, nabízí fintech společnost na svých webových stránkách twisto.cz.

První výhodou pro každého zájemce je rychlé založení Twisto účtu online, které umožní nákupy již do druhého dne. Před jeho založením si ale musíme uvědomit, že se jedná o finanční službu. Takže, pokud máte špatnou finanční historii nebo figurujete v registru dlužníků, nemusí vám nakonec zřízení účtu projít.

Twisto nakupování

Po založení účtu můžete nakupovat prakticky kdykoli a kdekoli. Všechny nákupy se vám započítají do měsíčního vyúčtování. Každé vyúčtování jste povinni zaplatit do 15. dne dalšího měsíce.

Nákupy se komfortně dají provést jedním klikem a informace o nich se shromažďují na jednom místě.

Výhodou jednoho úložiště je soustředění všech podkladů pro případnou reklamaci na jednom místě a přehled o stavu svých financí.

Platit můžete různými způsoby.

Twisto platba online

Online platba v partnerských e-shopech Twista vám zaručí větší bezpečnost nákupů na internetu.

Máte totiž 14 dní na to si zboží v klidu domova prohlédnout či vyzkoušet. Zaplatíte jen za to, co si necháte.

Při problémech zboží pošlete zpět a více se nestaráte. Twistu zaplatíte až za 14 dní od odeslání zboží e-shopem, do té doby z vašeho pohledu nic neplatíte.

Twisto náramek

Placení mávnutím ruky umožnuje Twisto náramek, který funguje na všech bezkontaktních platebních terminálech stejně jako bezkontaktní platební karta. Platby se opět soustřeďují na jednom účtu.

Snap

Snap je název služby, která má zjednodušit placení složenek a faktur pomocí ofocení nebo e-mailem.

Fotografovat a odesílat faktury a složenky k proplacení můžete přímo v aplikaci Twisto nebo vyfocenou fakturu zašlete v příloze na určenou e-mailovou adresu.

Zásadní je ofotit dokument tak, aby na něm byly vidět všechny potřebné náležitosti jako je částka, jméno, číslo účtu, variabilní symbol a datum splatnosti.

Nemusíte si tak dělat starost s včasným zaplacením a splatností. Platby se pak připočítají k měsíčnímu vyúčtování do vašeho účtu.

Splácení Twisto účtu

Celý kalendářní měsíc vaše nákupy Twisto financuje a sčítá na vašem účtu, na závěr pošle souhrnné vyúčtování.

Každé vyúčtování jste povinni zaplatit do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud tedy zboží nakoupíte 1. ledna, ze svých peněz ho bez poplatků navíc uhradíte nejpozději 15. února.

Sami se pak můžete rozhodnout, zda zaplatíte celou požadovanou částku do 15. dne bezúročně najednou, nebo si platbu z různých důvodů rozložíte do několika měsíců.

Pokud se rozhodnete splatnost odložit o měsíc, musíte počítat s tím, že budete muset zaplatit 10 procent ze souhrnné částky, zbytek platby se pak automaticky odloží, a to lze i opakovaně.

Při opakovaném odložení se však opět musí uhradit nejméně 10 procent z částky všech dosud nesplacených vyúčtování, a následně bude spočítán poplatek za prodloužení splatnosti.

Výše poplatku za odložení splatnosti o jeden měsíc se bude odvíjet od výše odkládané částky. Poplatek za každých odložených 100 korun bude podle ceníku 4,50 koruny u první a dvacáté odložené stokoruny. Podrobnosti o poplatcích se dozvíte zde.

Zapamatujte si: Každou splatnost vám Twisto v dostatečném předstihu opakovaně připomene. Jedná se o finanční službu a tedy úvěr. Když nebudete včas platit a reagovat na upomínky, vznikne vám povinnost uhradit nejenom dlužnou částku, ale i poplatky z prodlení. Více si přečtěte zde

Twisto recenze

Různých recenzí na službu Twisto najdete na internetu hodně. Je třeba k těmto hodnocením přistupovat stejně, jako ke každé veřejně dostupné informaci na internetu.

Je třeba posuzovat důvěryhodnost zdroje, posoudit recenze z více zdrojů a počítat i s možností skryté reklamy.

Stále platí, že přesnější než virtuální recenze bude praktická zkušenost vašich blízkých či dobrých známých.

Twisto zkušenosti

Pokud nemáte možnost získat reference o službě přímo od zákazníků, hledat virtuální zkušenosti můžete opět na internetu.

Většina z nich se shoduje na tom, že se jedná o „vylepšenou“ kreditku s nápaditými vychytávkami.

Mezi zdůrazňovanými výhodami je přehlednost, komfortní uživatelské rozhraní a transparentnost služby.

Oceňovaná je také výše uvedená služba Snap, kontrola nad svými financemi, bezkontaktní platební karta i platební náramek.

Mezi „nevýhodami“ se nejčastěji zmiňuje fakt, že se prakticky jedná o princip kreditky, dále nebezpečí virtuálního placení ve vztahu k zadlužení , kritizována je omezená síť partnerských e-shopů, ale například i to, že Twisto přesně ví, kolik utrácíte.

