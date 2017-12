Trhák o Čapím hnízdu: zprávu OLAF chtějí po ministerstvu Piráti i TOP 09

Piráti se na ministerstvo obrátili 22. prosince, uvedla mluvčí strany Karolína Sadílková. Opírají se přitom o zákon o jednacím řádu Sněmovny, podle kterého mohou poslanci žádat ministerstva o informace potřebné pro výkon funkce, a o zákon o svobodném přístupu k informacím. Pokud ministerstvo vyhoví žádosti na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, musí vydaný dokument zveřejnit na svém webu.

„Jsem přesvědčen, že občané mají právo znát závěry této zprávy, neboť padesátimilionovou dotaci na Čapí hnízdo již zaplatili. A rozhodně by je měli znát co nejdříve poslanci, kteří jednak mají hlasovat o důvěře Babišovy vlády, a také o vydávání premiéra (Andreje) Babiše a šéfa klubu pana (Jaroslava) Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání,“ uvedl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Piráti zároveň zopakovali, že budou hlasovat pro vydání obou politiků ke stíhání a Babišovu vládu nepodpoří.

Feri se v žádosti, kterou dnes zveřejnil na facebooku, odvolává na zákon o jednacím řádu Sněmovny, podle kterého je každý poslanec oprávněn požadovat od členů vlády a vedoucích správních úřadů informace a vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce. Ministerstvo má podle zákona na odpověď 30 dní. Feri žádá o plné znění zprávy OLAF v tištěné i elektronické podobě a o informaci, zda je možné zprávu zveřejnit. Chce také vědět, jaké další kroky ministerstvo v souvislosti se zprávou OLAF plánuje.

„Výše požadované informace jsou potřebné pro výkon mé funkce z důvodu nutnosti zevrubného seznámení se se skutkovým stavem v kauze Čapí hnízdo, v níž ústřední roli hraje premiér České republiky Andrej Babiš,“ napsal Feri.

Ministerstvo financí ve středu oznámilo, že dostalo zprávu OLAF a předalo ji zainteresovaným institucím, tedy ministerstvu pro místní rozvoj, řídícímu orgánu operačního programu ROP Střední Čechy a v souvislosti s policejním vyšetřováním také Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Úřad oznámil, že posoudí, zda a jak je možné zprávu zveřejnit.

Kvůli kauze Čapí hnízdo policie obvinila 11 lidí, mezi nimi i předsedu hnutí ANO Babiše a prvního místopředsedu Faltýnka. Česká policie Babiše podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci na projekt Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi Sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.

