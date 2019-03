Tesla chce prodávat online, aby ušetřila. Pronajímatelé ji ale nechtějí pustit

Americká společnost Tesla hodlá přejít na online prodej, aby ušetřila. Pronajímatelé jí to ale nechtějí usnadnit a nepočítají s předčasným ukončením nájemních smluv. Napsal to web listu The Wall Street Journal (WSJ). Tesla má kvůli nájemním smlouvám v příštích letech zaplatit 1,6 miliardy dolarů (36,5 miliardy korun), z toho asi 1,1 miliardy dolarů do roku 2023.