Táta nádražáků: rozjela se velká hra o České dráhy

Nemá cenu si zastírat, že nejde o politiku ani o lukrativní veřejné zakázky na nákup či opravy vlakových souprav. Chápe to i ratingová agentura Moody’s, která kritizovala, že během posledního roku byli odvoláni hned dva předsedové představenstva Českých drah. Nejprve v září 2018 Pavel Krtek, se kterým ve vedení skončili i Ludvík Urban a Martin Bělčík. Letos v červnu pak skončil i Krtkův nástupce Miroslav Kupec.

Podle Moody’s nebyly tyto změny dostatečně odůvodněny. Hlas agentury je důležitý zejména proto, že od jejího ratingu se odvíjí, za kolik si ČD půjčují. A potřebují si půjčovat hodně. Až dosud to šlo poměrně dobře, ale pokud nastanou další překotné změny, může se proměna největšího tuzemského železničního dopravce značně prodražit.

Kolem drah se našlapuje na české poměry velmi opatrně. Projevilo se to krátce poté, co ve zlém musel odejít Kupec. Na jeho post byl připraven ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO) jmenovat podle informací týdeníku Euro náměstka ministra pro místní rozvoj Václava Nebeského, ale na přání premiéra Andreje Babiše má proběhnout řádné výběrové řízení. V něm je Nebeský velkým favoritem a do výběrového řízení na jedno ze dvou volných míst v představenstvu ČD se už podle Lidových novin přihlásil.

Nebeský má zkušenosti s Českými drahami, v minulosti působil na generálním ředitelství v odboru strategie a informatiky. Začínal dokonce jako výpravčí, a tak by jeho kariéra zvolením ředitelem vlastně vyvrcholila.

Potíž Nebeského je ale opět na ministerstvu pro místní rozvoj. Pracuje tam jeho manželka, a to v sekci koordinace evropských zdrojů. Je to právě tato sekce, která komunikuje s Bruselem kvůli Babišovu podezření ze střetu zájmů. Vzhledem k tomu, že Unie je vůči Česku v této věci velmi citlivá, budou muset Nebeští najít pracovní kompromis, protože rodinným „kartelem“ obsazené oba posty by byly pro Babiše složité, přinejmenším v argumentační rovině.

