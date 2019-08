Rodinná politika Českých drah: při cestě do zahraničí nemá malé dítě právo na místo

Vláda Andreje Babiše hradí 75procentní slevu na hromadnou dopravu pro seniory a studenty. Rodiny s dětmi však čeká při cestě vlakem s Českými drahami řada překážek. V době dovolených mnohé překvapí, že pokud chtějí s malým dítětem vyrazit do zahraničí, nemá dítě do šesti let v často přeplněných vlacích nárok na místo.

Předškolní děti sice cestují vlakem zadarmo, pokud však chce cestující na několikahodinové cestě do Vídně či Berlína zakoupit dítěti i místenku, rezervační systém e-shopu Českých drah mu to vůbec neumožní, stejně jako mobilní aplikace. Na jednoho dospělého s malý dítětem je tak možné koupit jen jednu místenku navzdory tomu, že malé dítě při cestě obvykle potřebuje i více zavazadel.

Mluvčí ČD Petr Štáhlavský se odvolává na evropský mezinárodní tarif SCIC-NRT, kterým se řídí všechny evropské železnice. „Obecně podle mezinárodního tarifu SCIC-NRT platí, že bezplatně přepravované dítě do věku 4, respektive 6 let podle země nemá nárok na samostatné místo,“ uvedl Štáhlavský.

Místenky pouze u okýnka

Rodiče či prarodiče, kteří přesto nebudou chtít riskovat, že děti ve věku nula až šest budou ve vlaku stát, si tak musí zakoupit zlevněnou jízdenku určenou starším dětem a k ní přikoupit i místenku. Štáhlavský dodal, že odbavení dětí do šesti let není na internetu běžné a je lepší doklady obstarat fyzicky na mezinárodní pokladně.

Podle něj se na podmínkách „několik desítek let“ nic nezměnilo. Týdeník Euro však hovořil s dvěma rodiči, kteří ještě loni do Německa i Rakouska místenku pro své předškolní děti bez problému koupili. „Kam můžeme, jezdíme vlakem a nikdy to nebyl problém,“ říká Jan Krčmář, který vyrůstal ve Vídni a do hlavního města Rakouska pravidelně jezdí.

Doporučení, aby pro své malé děti kupoval kvůli místence jízdenky pro starší, považuje za „nesmyslné obcházení systému“. „Naprosto to znehodnocuje nápad jízdenky zdarma pro děti mladší 6 let, protože vlaky jsou plné a rozhodně nikdo neriskne nekoupit třeba na trase Vídeň - Brno místenku,“ míní Krčmář.

Ani ve vnitrostátní dopravě není místo pro malé dítě samozřejmostí. Jeden rodič může sebou vzít maximálně dvě děti do šesti let, přičemž pro obě děti si může dokoupit jen jednu místenku. To platí paradoxně i pro vlaky s povinnou rezervací typu Pendolino, kde každý cestující musí mít místenku.

