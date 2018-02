Tahle síť je pro starý. Facebook ztrácí mladé uživatele

Mark Zuckerberg bude muset více myslet na budoucnost, americká mládež totiž o jeho sociální síť ztrácí zájem. Letos se alespoň jednou za měsíc k Facebooku připojí méně než polovina teenagerů do 17 let. Vyplývá to z výzkumu společnosti eMarketer. Úbytek je tak rychlejší, než sami výzkumníci očekávali.

Pro Facebook nejde zatím o nic fatálního, neboť celkově mu uživatelů stále přibývá. Trend je však znepokojivý, neboť nové účty si zřizují spíše starší lidé. V USA by měl počet uživatelů letos dosáhnout 169,5 milionu, což je jen o 1 procento víc než v roce 2017. Facebook zůstává dominantní sociální sítí, jeho podíl ale klesá ve prospěch Instagramu a Snapchatu.

Počet amerických uživatelů sociálních sítí (v milionech) Facebook 169,5 Instagram 104,7 Snapchat 86,5

Zdroj: eMarketer

Největší sociální síť podle propočtů eMareketeru letos přijde o 2 miliony uživatelů do 24 let. Instagram naopak ve stejné věkové skupině posílí o 1,6 milionu, Snapchat potom o 1,9 milionu. Ve věkové skupině 12-24 let má Snapchat silnější uživatelskou bázi než Instagram. Celkově je tomu ale naopak.

Odhady eMarketeru vycházejí z analýz průzkumů a provozních dat ostatních výzkumných firem a regulačních úřadů, statistik samotného Facebooku, trendů z minulosti a demografických a socioekonomických faktorů, přiblížil metodiku web Quartz.



Facebook nedávno informoval, že mu poprvé v historii klesl počet aktivních denních uživatelů ve Spojených státech a Kanadě, přičemž úbytek dosáhl asi 700 tisíc lidí. Zdůvodnil to nasyceným trhem a změnou algoritmu News Feed.

Čerstvá zjištění eMarketeru o mládeži migrující ke konkurenci jsou pro Marka Zuckerberga zneklidňující. Severní Amerika je totiž pro Facebook zdaleka nejvýnosnějším teritoriem.

