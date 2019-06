Švýcaři pracují na palivu budoucnosti. Vyrábí ho solární rafinérie

Švýcarští vědci oznámili, že na střeše svého institutu zprovoznili malou solární rafinérii, jež dokáže z okolního vzduchu vyrobit syntetické palivo. To by se mohlo využívat v lodní a letecké dopravě. Tím, že z ovzduší získává oxid uhličitý, jednalo by se o uhlíkově nulovou variantu při jeho opětovném spalování.

Odborník na obnovitelné zdroje a technologie z technické univerzity v Curychu ETH Aldo Steinfeld zdůraznil, že se jedná o první technologii svého druhu, jež funguje v reálných, byť výzkumných, podmínkách. „Termochemický proces využívá celé sluneční spektrum a probíhá při vysokých teplotách. To umožňuje vysokou účinnost při výrobě,“ vysvětlil.

Sluneční energie štěpí s okolního vzduchu získanou vodu a CO2 na takzvaný syngas, což je směs vodíku a oxidu uhelnatého. Tato směs se může snadno upravit například na letecký petrolej, metanol nebo jinou směs uhlovodíků, jež může být použita v dopravní infrastruktuře.

Solární rafinérie ukazuje, že je možné vyrábět syntetické palivo i v klimatických podmínkách Švýcarska. Pilotní projekt vyrobí asi decilitr paliva za den. Nyní budou vědci pracovat na tom, jak produkci výrazně zvýšit a zlevnit, aby se mohla prosadit v průmyslovém měřítku. Další solární reaktor testují ve španělském Madridu.

Solární elektrárna o rozloze jednoho čtverečního kilometru by mohla podle jejich propočtů vyrobit za den 20 tisíc litrů leteckého petroleje. Teoreticky by plocha o rozloze třetiny Mohavské pouště v Kalifornii mohla uspokojit poptávku globálního leteckého průmyslu.

