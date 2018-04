Stávka odvrácena. Tarifní mzdy ve Škodě Auto vzrostou o 12 procent

„Novou kolektivní smlouvou završujeme dlouho a intenzivně vedené vyjednávání se sociálním partnerem KOVO. Mimořádně vysoký výsledek odráží konkurenční situaci v prostředí státu, stejně jako celkovou makroekonomickou situaci v České republice. Je to dohoda uzavřená ve smyslu vyrovnání všech zájmů a s přihlédnutím k sociální a ekonomické konvergenci, zejména v souvislosti s evropskou osmadvacítkou a v porovnání s výrazným zvýšením mezd v sousedních zemích a v samotné České republice,“ řekl předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.

Průměrná mzda tarifního zaměstnance ve Škodě Auto v roce 2017 činila 45 385 korun, s dvanáctiprocentním zvýšením by tedy měla průměrná mzda ve Škodovce přesáhnout 50 tisíc korun.

Kolektivní vyjednávání se odehrávalo od ledna. Poslední nabídku dala firma odborářům ve čtvrtek 5. dubna, výbory odborových organizací ji v pátek předběžně schválily. Definitivní slovo měla dnes podniková rada, hlavní koordinační orgán odborů Škody Auto.

Škoda původně nabídla variabilní bonus 57 tisíc korun, odborářům se ho v rámci vyjednávání podařilo zaokrouhlit na 60 tisíc korun. Zároveň byla dohodnuta další prémie v závěru roku 2018 se základnou 2000 korun a s možností dalšího jednání o ní podle výsledku firmy. V případě plného nároku na variabilní a zaručený bonus a s přihlédnutím k mimořádné jednorázové platbě tak bude průměrný roční bonus činit více než 110 tisíc korun.

Škoda Auto Škoda Auto, jeden z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v České republice zaměstnává zhruba 30 tisíc lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1 200 500 aut.

Kolektivní smlouvu uzavřela Škoda s odboráři zpětně od letošního 1. dubna s platností do 31. března příštího roku. Škoda původně chtěla spojit jednání o mzdách se zavedením vícesměnných systémů práce v Mladé Boleslavi, což by tam znamenalo zavedení pracovní soboty jako běžného dne. Odboráři to tvrdě odmítali a firma od této podmínky nakonec ustoupila.

Klasický systém práce ve Škodě činí 15 směn za týden, továrna v Kvasinách na Rychnovsku má do konce letošního roku fungovat v osmnáctisměnném systému, lakovna v Mladé Boleslavi v sedmnáctisměnném systému. Zaměstnanci se tak mezi sebou dělí také o pracovní soboty. V případě vícesměnných systémů se však týdenní pracovní doba zaměstnance nemění, jen se rozděluje do více dnů, lidé za ně navíc dostávají speciální příplatky.

