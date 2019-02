Stavební spořitelny letos uzavřou přes půl milionu smluv, objem úvěrů klesne

Zájem o smlouvy o stavebním spoření by měl letos růst a spořitelny by mohly uzavřít přes půl milionu nových smluv. Objem nových poskytnutých úvěrů by měl přesáhnout 65 miliard korun, což bude naopak meziroční pokles. I tak stavební spořitelny čeká další velmi dobrý rok, uvedl na předseda představenstva českomoravské stavební spořitelny Tomáš Kořínek. ČMSS je největší stavební spořitelnou na českém trhu.