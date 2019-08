Stavba nového bloku Dukovan by mohla začít kolem roku 2030, řekl ministr Havlíček

Jaderná elektrárna Dukovany Autor: ČEZ

Stavba nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by mohla začít kolem roku 2030, pokud by přípravné řízení postupovalo relativně dobře. Blok by tam pak mohl být postaven mezi roky 2035 až 2040, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Očekává, že do dvou týdnů dostane vyjádření k možnému vlivu nového jaderného zdroje Dukovan na životní prostředí v systému EIA.