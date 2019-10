Stát dluží České poště 3,3 miliardy korun. Peníze vyplatí příští rok, uvedl Babiš

Podle Knapa jde o úhradu tzv. univerzální služby, tedy základních poštovních služeb, které si stát u České pošty objednává. Za loňský a letošní rok je tato částka okolo 1,5 miliardy za každý rok a z minulých let stát podniku nedoplatil 300 milionů korun.

Babiš dnes s Knapem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem jednal o chystané restrukturalizaci podniku. Jejím výsledkem má být to, že se v roce 2021 dostane zpátky k zisku, loni vykázal miliardovou ztrátu. Podnik by měl snížit počet zaměstnanců z 29 tisíc až o 7000 a zavést nové formy obsluhy zákazníků a distribuce. Dostupnost služeb by se ale neměla omezovat.

na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback N Line Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 T-GDI/103 kW Výbava:

N Line 474 990 Kč

s DPH Detail skladem Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50 TDI quattro 210 kW Výbava:

Q7 2 179 830 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88 kW Výbava:

Komfort 369 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i CVVT 73 kW Výbava:

Start 324 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

M50d AT Sport Výbava:

First Class 2 722 028 Kč

s DPH Detail na objednávku Tesla Model 3 Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

Long Range Výbava:

Standard 1 635 000 Kč

s DPH Detail

Poštu čeká v příštích třech letech prodej zbytného majetku za zhruba 2,7 miliardy korun. Výnos z prodeje zejména nepotřebných nemovitostí chce použít na investice do nových technologií.

Vedení pošty počítá se zachováním 3200 obslužných míst, změní ale jejich podobu, aby lépe odpovídala potřebám lidí a byla efektivnější. Zhruba 420 poboček bude zaměřených na expresní vydávání zásilek, 1300 poboček nabídne samoobslužnost. Počítá se zhruba 1500 partnerskými poštami, z toho 600 samoobslužnými, kde si zákazníci vyřídí poštovní a finanční záležitosti bez nutnosti být obslouženi personálem.

Od srpna platí novela poštovního zákona, podle které bude moci pošta požadovat od státu roční kompenzaci čistých nákladů za své služby až 1,5 miliardy korun místo půl miliardy. Zvýšení horního limitu kompenzací navrhl Hamáček, protože platný limit podle něj neumožňuje plnou kompenzaci nákladů. V letech 2018 až 2022 jsou odhadovány až na tři miliardy ročně.

Jak nezabít dinosaura. Digitalizace či mobilní checkpointy mají dostat Českou poštu z minusu

Česká pošta ( Autor: Jan Rasch )

Dále čtěte:

Lidé nadávají i na konkurenci, říká Roman Knap. Česká pošta se chystá na modernizaci

Hamáček chce České poště ztrojnásobit příspěvek z rozpočtu. Dostávala by 1,5 miliardy

Česká pošta má nového ředitele. Metnar od něj požaduje novou strategii

Podplácelo se na poště? Obžalobě čelí dva lidé a firma

Česká pošta dostane od státu 800 milionů, půjdou i na platy