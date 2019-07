Lidé nadávají i na konkurenci, říká Roman Knap. Česká pošta se chystá na modernizaci

Na vrátnici budovy České pošty v pražské Jindřišské ulici právě přebírá zaměstnanec pošty balík Nespressa od zásilkové služby DPD. Paradox? „Co mám dělat? Máme smlouvy s 17 tisíci partnery, je tu 44 tisíc e-shopů. Já bych si ho neobjednal, pokud ho my nedoručujeme, ale ostatním to přece nezakážu,“ směje se šéf pošty Roman Knap.

Řekněte mi jeden důvod, proč nezrušit Českou poštu?

To je nádherná otázka… Je to asi podobné jako s Českými drahami, když procházely základní transformací. Lidé nadávali na to, že vlaky jsou staré, špinavé, bojíte se tam vkročit na záchod, že věčně jezdí pozdě. Pak se stačí zeptat těch, kteří stojí na peronu na nádraží někde v tom svém krásném malém městě, co by se stalo, kdyby ten ošklivý starý vlak nepřijel. A stejné je to s Českou poštou. Můžeme na ni nadávat, ale nikdo nechceme, aby se u nás na vesnici zrušila. A co by se stalo, kdyby důchodci nedostali důchody, dávky nemocenské? Přes Českou poštu projde 12 miliard korun měsíčně, 164 miliard korun ročně. Desetitisíce subjektů posílají peníze poštou. Potom jsou podstatné samozřejmě dopisy a ta poslední, ta nekomerčnější část, to jsou balíky. A když lidé nadávají na Českou poštu, tak nadávají v této části, kde je největší konkurence. Ale oni nenadávají jen na nás, oni nadávají i na konkurenci. To se ale v médiích neobjevuje…

Tady asi pošta nejvíc zaspala…

Trh se mění všude. Konkurence otevírá výdejní místa, boxy, kde si můžete balík vyzvednout. Všichni hledají způsob, jak zrušit lidský faktor a jak neslibovat konkrétní dobu doručení. My děláme to samé. Chceme rozšířit síť o externí výdejní místa, zákazníci už nechtějí za každou cenu chodit jen na poštu.

Říkáte, že jste vlastně státní firma na vysoce konkurenčním trhu. Proč vás tedy nezprivatizovat, když ne zrušit? V některých evropských zemích to udělali…

Protože to je politické rozhodnutí. Než jsem nastupoval na poštu, všechno se zdálo být výrazně jednodušší, ale my poskytujeme veřejnou službu a ta s sebou nese fakt obrovskou část odpovědnosti. Když mluvíte se starosty, začnete zjišťovat, jakou pošta hraje roli v osídlování odlehlých oblastí, doručování je součástí kritické infrastruktury státu. Tohle není něco, co si může někdo koupit a dělat si s tím, co chce.

Co plánujete, aby to politiky přece jen nenapadlo?

Kromě digitalizace? Chceme rozšiřovat i koncept hybridní pošty. Jsou firmy, které přes nás posílají dopisy, ale nepřinesou nám je v obálkách, pošlou nám elektronickou podobu, my je vytiskneme, automaticky dáme do obálek a pak je rozneseme. A jde to i obráceně. Česká pošta může hrát krásně roli mezi digitálním a fyzickým světem. Proč ten dopis, když ho posíláte z Aše do Frýdku Místku, musí cestovat autem, vlakem a autem? Proč nemůže být naskenován a vám potom přijde SMS a je úplně jedno, na které poště si kopii originálu zaručenou Českou poštou vyzvednete?

Ředitel České pošty Roman Knap ( Autor: Hynek Glos )

Chceme se spojit se Slováky, Maďary. A chceme se domluvit na společné obsluze čínského trhu, říká Roman Knap.

Takže vy, jako bývalý ředitel IT firmy, jste tady dobře?

Asi jo. Mě se ptala jedna paní ministryně, jak to, že to konkurenci jde a nám ne. Tak na tu konkurenci navalte zákon o veřejných zakázkách, dejte jim všechny naše omezující podmínky a uvidíme, jak se s tím poperou. Proto říkám, pojďme tu firmu vnitřním členěním rozdělit na službu pro stát, ta se musí otevřít i ostatním operátorům na trhu, protože to je univerzální služba, a na komerční část, kde nás nechte se poprat o trh. Nechte nás ukázat, jakou má Česká pošta obrovskou sílu, logistická síť – auta, ta funguje, ta jezdí, tady se opravdu převáží obrovské množství hmoty a nám je jedno, jestli si to k nám podá Zásilkovna, nebo někdo jiný. To je mimochodem náš 16. největší zákazník. Oni to vydávají, ale my jim zboží přepravujeme.

Ale možná byste jim mohli něco sebrat?

Tento boj se odehrává někde jinde. U zákazníka na té koncovce – to je ta user experience, zážitek pro zákazníka. Jemu je jedno, jestli balík veze žluté auto, vlak, nebo modré auto. A do toho teď hodně investujeme a tam se chceme hodně měnit. Budete si moc vybrat, jestli chcete poslat balík na poštu, kde nebudete stát frontu a kde vám už neřeknou, že nemůžete zaplatit kartou. Nebo si ho necháte poslat do vinotéky a rovnou si tam nakoupíte na víkend.

Nepřijde Česká pošta o Aliexpress? Teď mi od nich přišla zásilka přes Polsko a vyzvedla jsem si ji v Zásilkovně v pracovních oděvech…

Oni pořád hledají cesty, model, jak doručit co nejlevněji.

Takže teď jim došlo, že přes Polsko.

To se střídá, může to být třeba přes Belize, podle toho, kde je jaký poplatek mezi poštovními správami. Oni hledají také ty cesty, jak to sem doručit co nejlevněji, kde je nějaký velký operátor, který ty zásilky sdružuje, přejde to do evropského prostoru, všechno vyřídí.

Toto není pro vás příležitost?

My jednáme i s čínskými operátory i s dalšími zeměmi. Chceme se spojit se Slováky, Maďary. A chceme se domluvit na společné obsluze čínského trhu.

Velkou odezvu měla zpráva o tom, že pošta propustí sedm tisíc lidí… Vždyť jí teď více než tisícovka chybí.

Jak se do budoucna celá síť přeskládá, někdo bude muset odejít, nebo budeme muset nabrat jiné kvalifikace, protože počítáme s digitalizací a novou formou automatizace. Obecně pošta v řádu několika let bude mít méně a méně zaměstnanců.

Třeba na oddělení stížností nebudete potřebovat tolik lidí…

Tak to by bylo ideální.

Kolik máte stížností ročně?

To je pro mě takový zvláštní ukazatel, to číslo mi přijde hrozně malé, my doručíme denně 200 tisíc balíků a dva miliony dopisů, to číslo vychází na 0,05 procenta vztaženo ke všem základním službám.

