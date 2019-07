Skupina Solek založila investiční fond, chce z něj financovat výstavbu solárních elektráren

Solek chce v Chile vybudovat solární park o celkovém výkonu 250 megawattů (MW), z toho nejméně 100 MW umístí do fondu Solek Sicav. U projektů pro tento fond firma očekává bankovní financování od 50 do 70 procent.

„Dále jsou také v plánu akvizice projektů fotovoltaických elektráren nejen v Chile, ale i v dalších latinskoamerických zemích, kde rozvíjející se ekonomika dovolí perspektivně investovat. Projekty fondu budou mít zajištěn provoz a údržbu od skupiny Solek, která elektrárny navrhuje, staví a provozuje již deset let,“ uvedl mluvčí společnosti Radek Stavěl.

Společnost Solek od založení v roce 2010 realizovala více než desítku projektů fotovoltaických elektráren v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a Chile o celkovém výkonu přes 33 megawattů. V současnosti se soustředí na chilský trh, kde má v plánu stavbu dalších až 250 MW. V Chile působí od roku 2014. Jejím pilotním projektem tam byla třímegawattová elektrárna Parque Solar Cuz Cuz. Majitelem a zároveň ředitelem firmy je Zdeněk Sobotka.

V Chile chce Solek do konce roku dokončit ještě další projekty, celkově by měl mít letos postaveno kolem 60 megawattů. Část plánovaných projektů z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Cerbon Free a americkou společnosti Arroyo.

