Škoda Transportation dodá Ostravě své nejmodernější tramvaje. Dostane téměř dvě miliardy

Škoda Transportation podepsala kontrakt s ostravským dopravním podnikem na veletrhu Innotrans v Berlíně.

„Tyto tramvaje vycházejí z osvědčené typové rodiny tramvají ForCity Smart, které už jezdí v Helsinkách. Vozy stejného typu budeme dodávat také do tří německých měst - Mannheim, Ludwigshafen, Darmstadt a do finského města Tampere. Do Ostravy tedy zamíří osvědčený a technicky propracovaný produkt,“ uvedl Brzezina.

Vozidla budou uzpůsobena podle ostravské specifikace, stoprocentně nízkopodlažní, vybavené USB porty a plně klimatizované. Maximální rychlost bude 80 kilometrů za hodinu. Dalšími přednostmi vozů budou plně otočné podvozky a nízké nápravové tlaky, které jsou šetrné ke kolejovému svršku. Rychlý nástup a výstup umožní pět dvoukřídlých dveří. Tramvaje budou odpovídat nejnovějším evropským normám na nehořlavost materiálů, pevnost skříní vozidel a odolnost proti nárazu.

„Po dodání všech vozidel bude mít Ostrava pravděpodobně nejmladší vozový park tramvají v republice,“ řekl při podpisu smlouvy šéf představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. „Součástí smluvní ceny je kromě 40 tramvají také technická dokumentace, servisní přípravky a licence k softwaru,“ uvedl Brzezina.

Na projektu tramvají se bude podílet celá skupina Škoda Transportation. Nové vozy se budou vyrábět v Česku. V Ostravě sídlí dceřiná společnost Škoda Vagonka, která zaměstnává asi 500 lidí. Navíc je na její výrobu navázána řada dalších významných dodavatelů v Moravskoslezském kraji. Škoda Vagonka nyní pracuje hlavně na projektech pro Německo a Slovensko. Výrobní kapacity má Škoda také v Plzni, Šumperku a ve Finsku.

