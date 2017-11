Šéf Skansky Jurka: Nepůjdeme do cenové války

Sledujete vznik vlády jako občan, nebo jako šéf jedné z největších stavebních firem?

Oboje. Politika ovlivňuje celé hospodářství, stavebnictví extrémně.

Říká se, že nejlepší vláda je ta, která nic nedělá…

My ale potřebujeme, aby vláda konečně něco dělala. Stavebnictví už roky padá a očekáváme, že přijde vláda, která začne konečně koncepčně stavět.

Ideální konstelace ale už byla: ministr dopravy, ministři pro místní rozvoj a životního prostředí byli z jedné partaje (ANO). Máte pocit, že se za poslední čtyři roky něco zlepšilo?

Upřímně si myslím, že ne. Je zarážející, že se ministři z jedné strany chovali jako největší soupeři.

Pak jste optimista, když si myslíte, že bude líp.

Ve chvíli, kdy se sestaví stabilní vláda, by se něco mohlo změnit. I když to je vlastně v této konstelaci velmi nepravděpodobné.

Pomohlo by, kdyby mělo stavebnictví svého ministra nebo se nějaká ministerstva naopak sloučila?

To jsou zástupné problémy. Kdyby s tím někdo chtěl něco dělat a měl vůli se s těmi ostatními dohodnout, mohl to udělat bez ohledu na posty. Je jedno, jestli ministr dopravy, ministr stavebnictví nebo někdo jiný.

Proč si myslíte, že se ke stavebnictví nikdo nehlásí?

Jedna věc je pověst stavebnictví, která na nás stále leží. Navíc jestli něčemu každý Čech rozumí, tak fotbalu a stavebnictví. Každý by mohl z fleku trénovat nároďák a každý by mohl postavit dálnici, protože po ní denně jezdí a opravoval koupelnu. Pořád se točíme v kruhu negativismu a nechceme vidět ta pozitiva.

Třeba?

Když se podíváme na D47 do Ostravy, je tam 70 kilometrů, které jsou perfektní, a pak tam máme krátký úsek s vlnami a my se posledních pět let motáme pořád jen kolem těch pěti kilometrů.

Ono asi nejde tvrdit, že stavební firmy jsou svaté, když se zvlní silnice, ne?

Já nechci komentovat úsek Eurovie, já u toho nebyl. Na druhé straně investor dílo přebíral, v různých fázích schvaloval…

Alespoň se teď personálně stabilizovaly největší investorské organizace státu – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Profesně jsou stavebním firmám už trochu zdatnějšími partnery?

Profesionální lidé v těch organizacích byli celou dobu. Rozdíl je, že se před šesti lety nebáli udělat rozhodnutí. Poslední roky pod dojmem všech těch kauz a pseudokauz se každý bojí a to celou výstavbu paralyzuje. Věci, které byly dřív vyřešené za dva měsíce, dnes trvají dva roky.

To myslíte třeba výběr vítěze v tendru nebo odsouhlasení vícepráce, změny na stavbě?

Tendry trvají neskutečně dlouho, neskutečně dlouho trvá i to, než se vůbec stavba zahájí, i když je znám vítěz. Projekty nejsou připravené ze strany státu. Co se týče víceprací, ten, kdo na stavbě byl a znal ji, byl schopen rozhodnout, dnes se vše posílá na generální ředitelství a pan ředitel ŘSD Kroupa má na stole takové haldy papírů, že za nimi není vidět…

