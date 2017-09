David Krajný z Re/Maxu: Se mnou budete do pěti let milionářem

Nestačí být dobrý. Dobrý je průměr a průměrných je většina. Takové krédo má majitel masterfranšízy Re/Max pro Česko a Slovensko David Krajný. Poté, co se vyškrabal z nuly na vrchol ve společnosti Wrigley, zopakoval to samé v nemovitostech. Konsolidace na trhu realitních kanceláří bude pokračovat a on si myslí, že je to ta správná doba na další expanzi. „Protože teď chceme růst, jsme ochotni nabízet něco navíc. Ceny jsou dané, ale franšízant od nás dostane více, než zaplatí,“ slibuje. Úspěch je prý zaručen…

Nemáte pocit, že se trh bytů přehřívá? Řekla bych, že ceny nemovitostí jsou o 20 až 25 procent výš, než by měly být, přesto kupců neubývá.

Není dostatek bytů. Dokud budou nízké úrokové sazby, peníze se budou přelívat tam, kde je vyšší výnosnost. Než aby dali lidé peníze do banky, raději koupí nemovitost a budou ji pronajímat. V bance by z nich nic neviděli. Málo se staví. Na druhé straně to není nic neobvyklého. Trh se vyvíjí cyklicky a momentálně je opravdu přehřátý a to i přes snahy ČNB.

Je správné tolik regulovat hypotéky? Chybí tu alternativa k vlastnickému bydlení. I trh nájemních bytů se přehřívá.

ČNB relativně přitvrdila. K restrikci stoprocentních hypoték se přidala omezení vázaná na celkovou zadluženost klienta. Já si myslím, že to jsou správná opatření. U nás nebyla krize tak hrozná jako v Americe a obecně v zahraničí, kde šly banky na dřeň. Vývoj je cyklický, ale pokud nechcete jít z extrému do extrému, jsou kroky ČNB v pořádku.

Na druhé straně máte pravdu, nájmy se zvýšily a já osobně si myslím, že ještě porostou. Nabídka nestačí poptávce. Je zde časový převis. Když se někdo rozhodne stavět, nějakou dobu trvá, než záměr zrealizuje. Takže chápu developery, že jsou opatrní. Ve Španělsku se stavělo ostošest, a když přišel útlum, mnoho staveb zůstalo prázdných, řada developerů zkrachovala.

Jak to tam dopadlo? Některé části měst vypadaly jako města duchů.

Dobře. Španělsko zažívá neuvěřitelný růst ekonomiky a trhu nemovitostí. Zase se začalo stavět. Trh se v krizi pročistil. Nedostavěné nebo neprodané projekty spadly do bank, prodaly se za nižší ceny. Dnes Španělům nahrává i situace v turistickém ruchu. Oni jsou navíc na výkyvy zvyklí. Mají zkušenosti a je to stará a bohatá ekonomika. V době krize jsem se bavil s lidmi z branže – s majiteli stavebních firem a architekty – říkal jsem jim: Špatný, co? Co teď děláte? A oni se usmívali: Ale ne, bereme si volno, jezdíme na konference, sympózia, čerpáme nové trendy, odpočíváme… U nás kdyby někdo neměl byznys, za 14 dní to zabalí. Naše firmy nemají kapitálové rezervy… Je tu krátká tradice v podnikání. Připadá mi, že u nás lidé žijí ne na sto procent, ale na 120 procent. Berou si půjčky na dovolené a na Vánoce místo toho, aby spořili na horší časy.

A jsou ochotní utrácet za vlastní bydlení až 70 procent svých příjmů, přičemž zdravý poměr je tak do 40 procent…

V Praze je bydlení extrémně drahé oproti zbytku republiky. Oproti jiným evropským metropolím jsme ale zase mnohem níže. Proto se dá předpokládat další růst cen v dlouhodobém horizontu. Myslím si, že hlavní města jsou všude extrém v příjmech i v cenách nemovitostí.

Ovlivňuje nájmy v Praze Airbnb?

V určitých lokalitách ano. Praha je v tomto ohledu atrakcí. Město nemá dostatek bytů, má ale dostatek pracovních příležitostí. Když přijedete 30 kilometrů za Prahu, připadáte si, jako byste přijel do Chalupářů. I to vytváří tlak na nájmy.

Jak se projevuje to, že není problém prodat nemovitost, ale sehnat ji do nabídky realitní kanceláře?

Lidé mají pocit, že si prodají nemovitost sami a ušetří na provizi pro makléře. Oni to sice prodají, ale tomu prvnímu, kdo přijde. My děláme elektronická výběrová řízení. Shromažďujeme poptávky a potom vybíráme nejlepší nabídky. A nemusí to být vždy cena. Pro někoho je prioritou třeba rychlost prodeje, takže upřednostní zájemce s hotovostí. Ale obecně jsme schopni zvýšit cenu pro prodávajícího v průměru o 20 procent.

Kolik u vás stojí franšíza?

To se nedá paušálně říci. Ceny se mohou lišit podle oblastí. Obecně se pohybujeme od 150 tisíc do 600 tisíc korun. Protože teď chceme růst, jsme ochotni nabízet něco navíc. Ceny jsou dané, ale franšízant od nás dostane více, než zaplatí. Investujeme do jeho rozvoje. Vybavíme kancelář, pomůžeme mu s náborem, se školením, s reklamou. Nebuduje byznys na zelené louce. Maximálně jim pomůžeme aby uspěli.

Kdy se vrátí investice do franšízy?

Když bude následovat naše know-how, garantujeme, že bude do pěti let milionář.

A když nebude milionářem?

Takový příklad není.

