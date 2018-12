Šéf ČSOB Hollows: Vážně jsme uvažovali, že koupíme Monetu

Bankéři už nejsou modly. A pryč jsou časy, kdy se bankovnictví považovalo za tajemnou alchymii, která není normálnímu člověku přístupná. Vždyť jak dlouho všichni titulovali šéfa Fedu Alana Greenspana přezdívkou Maestro? Krize a příchod informačního věku z bankéřů udělaly opět normální smrtelníky, se všemi chybami. „Dřív lidé na bankéře spoléhali, že jim poskytnout informace o ekonomice, v dnešní době mohou mít prognózy z více zdrojů na internetu. Znamená to jediné: že se role bankéře mění.

Bankéři mluví o tom, že když se jejich banky nestanou IT firmami, nemusejí přežít. Cítíte se jako jedna z největších obětí technologické změny?

Nemyslím, že banky jsou oběťmi. Jsme součástí revoluce, která dramaticky změnila způsob našeho podnikání, umožnila nám obsluhovat mnohem víc zákazníků a poskytovat pohodlněji naše produkty. Ovšem, charakter naší firmy se mění. Když se podíváte kolem, začíná to tu vypadat nikoli jako v bance, ale jako v IT firmě (rozhovor se uskutečnil v centrále ČSOB v pražských Radlicích – pozn. red.).

Co se chystáte změnit v příštích letech?

Postupně můžete očekávat víc digitálních aplikací pro zákazníky. Zaprvé, zákazníci budou mít přístup k službám prostřednictvím internetu a mobilu. Zadruhé, banka bude efektivnější či nízkonákladová díky automatizaci účetních a dalších oddělení. Budeme také využívat mnohem víc IT k analýze dat, která nám umožní dát zákazníkům lepší nabídky.

Nicméně uvědomujeme si také, že zákazníci občas rádi do banky zajdou, aby se poradili. Takže nemáme v plánu stahovat se z center měst. Ať už budeme naše fyzické zastoupení nazývat pobočkou nebo ho pojmenujeme jinak. Mám za to, že klienti budou i v budoucnu chtít s někým mluvit, když se jedná o důležité rodinné rozhodnutí nebo událost. Nemyslím, že lidé už na pobočky nechtějí chodit a nemyslím, že to považují za vrchol svého týdne.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 3. prosince. V elektronické verzi ke stažení v App store a na www.alza.cz/euro