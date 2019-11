Sbohem, aplikace a šáteček: taxikářský trh čeká největší liberalizace od devadesátých let

Obor dosud zakonzervovaný v devadesátých letech návrh zákona přivádí se zpožděním do digitální éry jedenadvacátého století. Právě teď se rozhoduje o tom, zda magistráty ztratí nad taxikáři rozhodující vliv či jaká pravidla mají platit pro digitální služby typu Uber. Zákonu předcházelo několik let opakovaných protestů tradičních platforem.

Novelu, která upravuje provoz taxislužeb, projednávají nyní poslanci ve druhém čtení a začínají přicházet s pozměňovacími návrhy. Co se kolem zákona dělo už od začátku, dokládají nejlépe slova zmiňovaného Luzara. „Všichni jsme byli v průběhu toho projednávání zásobováni různými maily a různými návštěvami z obou dvou skupin,“ přiznal na plénu. Označení na dvě skupiny ale není přesné. Každý v tomto případě kope ve skutečnosti sám za sebe a vládní návrh zákona je toho důkazem – přestože jako celek je poměrně vyvážený.

Mezi zásadní body zákona patří například to, že končí povinné svítilny na střechách aut, řidiči nebudou muset používat mechanický taxametr (stejně ho dokázali upravovat podle libosti), na počítání ceny a kilometrů bude stačit aplikace v chytrém telefonu. Pro zákazníky jsou to klíčové změny. To vše se zdá být výhodou pro provozovatele aplikací typu Uber či Bolt.

Zákon ale také definuje „provozovatele taxislužby“. Co působí jako technická triviální věc, ve skutečnosti znamená, že digitální platformy se už nebudou moci vymlouvat na to, že nejsou provozovatelé taxíků. Podle zákona jimi budou a začnou pro ně platit pravidla včetně odpovědnosti za řidiče. To je zase výhra pro tradiční služby.

Zákon má ale i sporné body, které chtějí poslanci pozměňovacími návrhy upravit. Jde zejména o pravomoci radnic regulovat provoz a množství taxíků na svém území. Podle vládního návrhu skončí dosud povinné zkoušky z místopisu, kterými mohly města a obce příliv řidičů z jiných měst nebo států prosívat. A není to zdaleka vše.

„Zcela se vypouští možnost obcí stanovit řidičům taxislužby povinnost prokázat zkoušku znalosti místopisu, obsluhy taxametru a příslušných právních předpisů a dále se vypouští možnost obcí stanovit požadavek na barvu karoserie a minimální rozměry vozidla taxislužby,“ vyjmenoval ministr dopravy Vladimír Kremlík.

