Nedostupné San Francisco: hůře placení zaměstnanci mizí, nahrazují je roboti

Pokladní v supermarketu nebo obsluha v restauraci. To jsou profese, jejichž odměna nestačí ani na zaplacení nájmu. Taková situace nyní panuje v kalifornském městě San Francisco.

I proto tu začínají vznikat obchody, kde obsluhují roboti. Sice stále potřebují, aby na ně dohlíželi lidé, ale časem to nebude potřeba. Právě ve městech, kde jsou vysoké ceny bytů i nájmů, je pravděpodobné, že se robotizace v obchodech rozšíří, protože lidem se nevyplatí za nízkou mzdu pracovat.

Jedním z takových podniků je Creator, restaurace s rychlým občerstvením. I po pěti měsících od otevření se tu tvoří dlouhá fronta. Roboti zatím připravují hamburgery třikrát v týdnu, vždy dvě a půl hodiny. Dokážou „vyprodukovat“ 120 hamburgerů za hodinu, jejich kapacita se má postupně navyšovat. Jeden karbanátek v housce stojí šest dolarů a zatím robotům pomáhají při objednávkách lidé.

Ačkoliv se jedná spíše o atrakci pro nadšence do nových technologií, kritici tvrdí, že právě nedaleká přítomnost technologických firem v Silicon Valley žene ceny bydlení v San Francisku do neúměrné výše. V průměru tu stojí nájem v garsonce 3334 dolarů (75 700 korun).

Na takový plat prodavač v supermarketu ani v restauraci nemůže pomýšlet. Bydlení si tu mohou dovolit jen lidé, kteří pracují pro technologické giganty, jako je Google nebo Facebook. Jejich plat je v průměru čtvrt milionu dolarů (5,7 milionu korun). Ve městě zatím přibývá bezdomovců, jejichž počet a životní podmínky zpráva OSN přirovnává ke slumům v Bombaji nebo Dillí.

Roboti využívají i v kavárně Cafe X. Firma už provozuje tři prodejny, kde umělí baristé připravují kávu. Několik zaměstnanců má za úkol na robotické rameno dohlížet a pomoci zákazníkům s objednávkou.

Bez prodavače se obejde i obchod Amazon Go. Stačí si nainstalovat mobilní aplikaci do telefonu a vejít do plně automatizovaného obchodu. Zákazník si vybere zboží, které si naskenuje. Aplikace pak automaticky strhne částku z bankovního účtu.

Tradiční restaurace a kavárničky naopak v centru San Franciska krachují. Upozornil na to reportér britského deníku The Guardian. Vysoké nájemné nemohou platit studenti, umělci, nebo další lidé, kteří mají nízké příjmy. Podniky, kam tito lidé chodili, nemají klienty.

I když se tu minimální mzda pohybuje na úrovni 15 dolarů (340 korun) za hodinu, na zaplacení nájmu to nestačí. Mnoho personálu v restauracích musí mít dvě až tři zaměstnání, aby se lidé uživili, přiznal majitel restaurace Madia Noche Cuban Counter, kde se připravují kubánské sendviče. Tradiční restaurace s velkým počtem personálu v kuchyni i mezi hosty z trhu mizí.

