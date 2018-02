Protiruské sankce ohrožují Nord Stream 2. Evropské firmy tlačí na Trumpa

Projekt rozšíření kapacity plynovodu Nord Stream 2 do značné míry závisí na Spojených státech a jejich protiruských sankcích. Evropské firmy, které se na plynovodu podílejí, se snaží ve Washingtonu lobbovat za projekt, v němž většinový podíl drží ruská firma Gazprom. Donald Trump je na domácí scéně pod tlakem kvůli ruskému vměšování do voleb v roce 2016, proto může být financování ohroženo. Proti je také Polsko a Dánsko. Ukrajina by rozšířením plynovodu přišla o dvě miliardy dolarů ročně.