Nejdřív přichází útok letadlem, které zastavují rakety české armády. Teroristé to ale nevzdávají. Na vrátnici jaderné elektrárny Temelín posílají náklaďák naložený výbušninami. Akci překazí vojáci se záložáky a třaskavý náklad nakonec zneškodňuje speciální policejní jednotka. A teď pěkně zpátky do reality: tohle byl naštěstí jen námět cvičení Safeguard, během nějž si naše ozbrojené síly ověřily, jak dokážou ochránit obě české jaderné elektrárny.

Běžnou každodenní ostrahu si polostátní společnost ČEZ řeší sama přes najaté soukromé agentury. V aktuální veřejné zakázce hledá firmu, která jí Dukovany a Temelín ohlídá mezi roky 2019 a 2023. I když zatím není cena pětiletého kontraktu oficiálně oznámená, podle zjištění týdeníku Euro se předběžně počítá s maximální sumou 650 milionů korun.

„Do ukončení výběrového řízení sdělujeme informace týkající se tohoto tendru jen a pouze účastníkům,“ odmítá Petr Šuleř z firmy ČEZ prozradit, kolik zájemců se přihlásilo. Je docela škoda, že se český energetický gigant nechce příliš vyjadřovat, protože parametry zakázky podle zjištění týdeníku Euro vyvolávají mnoho otázek.

„Těch nespokojených, kteří do výběrového řízení mohli vstoupit, ale nedokážou splnit požadavky, je celá řada,“ vysvětluje Václav Jahodář, viceprezident Komory podniků komerční bezpečnosti ČR. Nezlobí se jenom „notoričtí“ stěžovatelé, jak je u veřejných zakázek zvykem.

„Zadávací dokumentace velmi omezuje množinu těch, kdo se mohou zúčastnit – kritéria jsou velmi unikátní, tedy v negativním smyslu slova,“ pokračuje Jahodář. Podle něj se tak tendru mohou zúčastnit maximálně dvě mezinárodní bezpečnostní agentury působící v Česku.

Největší pozdvižení způsobil ČEZ podmínkou, podle níž musí zájemci doložit, že od roku 2015 získali minimálně tři významné kontrakty, přičemž hodnota každého z nich musela činit 70 milionů korun a více. Petr Šuleř požadavek obhajuje tím, že právě takhle si energetický gigant ověří, zda jsou případní zájemci na ostrahu Dukovan a Temelína připraveni.

Podobný požadavek ovšem ČEZ při minulých tendrech neměl. Tvrdí to alespoň společnost G4S, která Dukovany a Temelín střeží už více než dvacet let a nyní se přihlásila i do nové zakázky. Podle Lenky Novákové, obchodní ředitelky G4S, navíc není reálné, že se o ostrahu elektráren mohou hlásit firmy působící pouze na území České republiky. Zakázek přesahujících 70 milionů korun je prý minimální množství. Vlastně je asi jen jediná – ochrana muničních armádních skladů. Aktuální pětiletou smlouvu za 460 milionů získala firma Trade Fides.

