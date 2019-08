Sazby za oceánem a u nás

Donald Trump je zklamán, že americká centrální banka Fed nesnížila sazby agresivněji. Jak to vnímají jeho mediální spojenci z FOX, se podívejte tady. A abychom to vyvážili, přečtěte si, co si o tom myslí Guardian.

Snížení základní úrokových sazby o 25 bazických bodů není nic, co by bylo „odvážné“, byť by k tomu došlo poprvé za víc než deset let (poslední snížení o 25 bp bylo v prosinci 2008, sazby začal zvyšovat Fed až v prosinci 2015).

Základní úroková sazba Fedu:



source: tradingeconomics.com

Trump, který si v tvítech dává přezdívku The Market (to je míněno jako vtip), čekal 50 bp a hlavně chtěl, aby to byl první krok v „dlouhém cyklu agresivního snižování sazeb, kterým by Amerika čelila Číně, EU a dalším zemím“.

Potíž je v tom, že napětí v mezinárodním obchodě, které s politikou Donalda Trumpa hodně souvisí, se promítá do odkládání firemních investic a u opatrnějších lidí i k opatrnějším spotřebitelským útratám.

Předstihové indikátory ve zpracovatelském průmyslu se zhoršují. Eliot Kerr, ekonom společnosti IHS Markit, která výrobní průzkum zpracovává v České republice, k tomu řekl: „Výkon českého zpracovatelského sektoru v červenci dále klesl a provozní podmínky se zhoršily nejvyšším tempem za více než deset let. Již nízké výsledky výroby a nových zakázek znovu klesly, a to rychleji než v červnu. Firmy na to reagovaly největší redukcí pracovních sil za tři měsíce a snížením nákupů osmý měsíc v řadě. Tlaky na ceny slábly a aktuální zdražení cen vstupů bylo celkově jen nepatrné a nejmenší od dubna 2016.”

Už jenom vzhledem k vnějším nejistotám v Česku snad nikdo nečekal, že by ČNB se sazbami hýbala, a bankovní rada udělala dobře, že nechala vše při starém.

