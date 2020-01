Půlmiliarda sem, půlmiliarda tam. Obrana se v nákupu radarů sekla o 720 milionů

Půl miliarda sem, půl miliarda tam, chtělo by se říct, pro ministerstvo hnané vidinou další podepsané smlouvy bez otevřeného tendru nejde o žádnou míru.

I když pak mluvčí resortu v deníku Právo tvrdil, že markantní rozdíl ve schválené a skutečné ceně radarů vznikl využitím starého cenového posudku a že do budoucna si vezmou Metnarovi úředníci z této chyby ponaučení, znovu se ukázalo, jak nekontrolovaným způsobem se na ministerstvu obrany může pracovat. A co až na armádu půjdou dvě procenta HDP? To bude teprve ta správná miliardová divočina!

A zase. Obrana nesplnila cíl, v rozpočtu jí zůstalo několik miliard

Vrtulník Bell AH-1Z Viper americké armády. ( Autor: čtk )

