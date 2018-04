Do důchodu v padesáti? Éra bankomatů v Německu pomalu končí

Peníze, které lezou ze zdi. Takové byly reakce na bankomat, který v Německu prvně spustili pro zákazníky místní spořitelny 27. května 1968 ve městě Tübingen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Celosvětově nabízela výběr peněz z automatu jako první banka Barclays v Londýně o rok dříve. Po padesáti letech je pro zákazníky bankovních domů naprostá samozřejmost, že si peníze mohou vybrat, kdykoliv je napadne.

V Německu ale počet bankomatů pomalu klesá a jejich éra se zdá být u konce. V roce 2015 bylo na území Německa 61 100 bankomatů, na konci roku 2017 už jen 58 400 přístrojů, uvádí sdružení německých bank Deutsche Kreditwirtschaft.

Mobilní platby zajímají české banky:

Pokles počtu bankomatů má na svědomí tlak na snižování nákladů bank a také digitalizace plateb. „Máme pravidlo, že provoz bankomatu, který stojí 20 až 25 tisíc eur ročně (až 633 tisíc korun), musí také vydělávat. Trvalé přidávání bankomatů není žádný obchodní model,“ prohlásil ředitel bavorské asociace bank Jürgen Gros.

Nejlepší časy mají bankomaty v největší evropské ekonomice za sebou. V roce 1994 jich bylo 29 400 a do roku 2015 se jejich počet zdvojnásobil. To byl ale bod zlomu a nastal úbytek. Funkci automatů přebírají nové možnosti placení či výběru hotovosti. Kromě stále častější bezhotovostní platby to je možnost výběru hotovosti při nákupu formou takzvaného cashbacku, jenž je pro banky levnějším řešením.

Konzervativní Češi. O cashback je v ČR je malý zájem Češi možnost výběru peněz přímo u pokladny v supermarketu nevyužívají v takové míře, jak si zástupci karetních společností a bank představovali. Banky se proto rozhodly podmínky cashbacku v obchodech zjednodušit. Od půlky dubna má být možné vybrat až 3000 korun (dosud to bylo 1500 korun) a minimální hodnota nákupu pro výběr hotovosti má klesnout na jednu korunu při platbě kartou (dosud to bylo 300 korun). Služba je u většiny bank zdarma.



V roce 2013 vybrali obyvatelé ČR přes cashback 720 milionů korun, v roce 2016 to bylo 650 milionů. Naopak rostou výběry hotovosti přes bankomaty. V roce 2013 to bylo 641 miliard korun, v roce 2016 700 miliard. Důvodem je, že se za výběry z bankomatů neplatí poplatky, nebo se platí méně než v minulých letech.

Ale i tento způsob výběru hotovosti považují experti z bankovního sektoru za dočasný, než bude nahrazen placením přes chytré mobilní telefony. Poskytovatel platebních karet z Mnichova Wirecard míní, že do několika let bude celá infrastruktura plateb organizována přes telefony. Pro maloobchodníky jsou s příjmem hotovosti spojeny další náklady. Jako je převoz tržeb do banky a jejich zabezpečení.

„Obchodníci očekávají, že placení přes telefony sníží objem hotovosti na pokladnách, což je pro ně nákladné,“ prohlásil Markus Eichinger z firmy Wirecard. Podle něj nyní až 85 procent všech peněžních transakcí na světě probíhá s použitím hotovosti. Také časté útoky na bankomaty banky odrazují od udržování rozsáhlé sítě těchto přístrojů. S tím jsou spojeny náklady na pojištění a opravu bankomatů. „Předpokládáme, že počet bankomatů bude i v dalších letech mírně klesat,“ řekl berlínský mluvčí německého sdružení bank.

Dále čtěte: