První vzlet českého aerotaxi. Hybridní letoun Zuri projde v červnu testy

Dolet 700 kilometrů, nejvyšší rychlost až 300 kilometrů v hodině, maximální výška 3400 metrů, rozpětí křídel větší než 11 metrů a kapacita až čtyři pasažéři. Takové jsou parametry prvního českého leteckého taxi, které právě vzniká pod vedením IT investora Michala Illicha na různých místech země.

Letoun s vertikálním startem, který budou zčásti pohánět elektromotory a baterie, chce do několika let zahájit pravidelné lety na bázi sdílené služby, kterou si bude možné objednat jako dnes cestu vozidlem pomocí Uberu či Liftaga.

„Předpokládáme, že budeme mít do konce května experimentální letoun sestrojený a testy začnou od začátku června,“ říká zakladatel projektu Illich, který v minulém desetiletí stál za projekty, jako byl vyhledávač Jyxo či platforma Blog.cz.

Do projektu už investoval 600 tisíc eur miliardář Jan Barta prostřednictvím svého fondu Pale Fire Capital. Později, v březnu loňského roku, se přidal nejúspěšnější český startup, brněnský Kiwi.com, který do vývoje letounu Zuri investoval dalších 200 tisíc eur. Nyní Illich hledá další investory.

„Připravujeme velké investiční kolo, až pomine krize kolem nového koronaviru. Nevyhýbáme se ale ani menším konvertibilním úvěrům do té doby,“ tvrdí český inovátor. Pokud se letoun Zuri dostane do sériové výroby, jeho cena by se mohla pohybovat v rozmezí jednoho až dvou milionů eur. Kupci tedy zřejmě nebudou soukromníci, kteří by si vznášedlo kupovali pro osobní potřebu, ale spíše se bude jednat o komerční provozovatele. Ve hře je i varianta, že lety bude provozovat přímo společnost založená výrobcem letounu.

Zuri by tak napodobilo byznysplán mnichovského startupu Lilium, který na vývoj svého plně elektrického letounu s vertikálním startem vybral od investorů už více než 300 milionů eur.