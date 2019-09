Pokuty, které ucítí i korporace. Německá ministryně chce tvrdě trestat čachry s emisemi či jídlem

Pokud budou velké firmy porušovat německou legislativu, měly by platit mnohem větší pokuty, než je tomu dosud. „Jestliže vedoucí pracovníci ve firmě maximalizují zisk kriminálním způsobem nebo schvalují nezákonné praktiky na nižších úrovních společnosti, pak by německé soudy měly dostat větší manévrovací prostor, aby nesla odpovědnost celá firma,“ vysvětlila záměr ministryně spravedlnosti z SPD Christine Lambrechtová.

Návrh nového zákona dramaticky zvyšuje maximální výši pokut. Dosud byla horní hranice 10 milionů eur (258 milionů korun). Nově by byla pro velké společnosti, jež mají obrat vyšší než 100 milionů eur (2,58 miliardy korun), stanovena hranice na deset procent z ročního obratu. „U velkých korporací můžeme hovořit o možné sankci ve výši dvouciferných částek v miliardách eur,“ varovala podnikatele. To by pro některé firmy mohla být i likvidační částka.

Tak vysoká pokuta by se udělila například kvůli tomu, že firma bude ve velkém dodávat na trh zkažené maso nebo bude podvádět s emisemi výfukových plynů. Současná výše pokuty podle Lambrechtové neumožňuje uvalit bolestivé sankce na finančně silné nadnárodní korporace, a znevýhodňuje tak malé a střední podniky.

Přísněji by měli postupovat i státní zástupci v případech, kdy existuje podezření, že firmy podvádějí. Nová legislativa má také motivovat manažery, aby spolupracovali při vyšetřování hospodářské kriminality.

Návrh se nelíbí zástupcům německého průmyslu. „Záměr ministerstva spravedlnosti vyvolává u mnoha firem pocit, že jsou plošně podezříváni,“ reagoval šéf německé průmyslové a obchodní komory Martin Wansleben. Podle něj takový záměr může ovlivnit firemní atmosféru v Německu. Země je stále považována za místo, kde panuje stabilní prostředí pro byznys.

Dále čtěte:

Žádný strach? Odklon od uhlí zdraží Němcům elektřinu jen o procento, tvrdí analýza Mladí Němci nezvládají němčinu: ekonomice kvůli tomu chybí desetitisíce učňů

Náklady nehrají roli: Němci řeší, jak zabezpečit 5700 nádraží a stanic

Integrace uprchlíků v Německu vázne. Blokují ji úředníci i chyby politiků