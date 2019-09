Profesor Vaníček: Musíme dřevo dostat z lesa

Les představuje velmi specifický typ majetku. Vzhledem k nevyhnutelné dlouhodobé péči má mnoho vlastníků k porostu velmi blízký vztah, zvlášť v případě, když ho po ukradení komunistickým režimem získali před lety zpět. Nyní sledují, jak léta práce během několika měsíců ztratila na hodnotě. „Dříve to bylo tak, že z peněz za dřevo se daly všechny lesnické činnosti pokrýt. To se však překlopilo a nyní jsme v minusu,“ říká profesor Ivan Vaníček. Uznávaný expert na zakládání staveb dohlíží na rodinný majetek v okolí obce Lnáře na Strakonicku, včetně 1400 hektarů lesa.

S příbuznými jste v roce 1993 restituovali zámek Lnáře a spolu s ním i okolní lesy. Jakým způsobem se o majetek staráte?

Je potřeba říct, že majitelů zámku je dnes sedmnáct a já mezi nimi nejsem, nechal jsem podíl převést na syny. Znám však tamní situaci a rozhodl jsem se s ní pomoc. Jedna část příbuzných vlastní asi čtyřicet procent a ostatní těch šedesát. Existují proto dvě společnosti s ručením omezeným, obě mají v majetku lesy, rybníky a něco málo polí. Já jsem jednatelem jedné z těchto společností Dvůr Lnáře.

Pečujete tedy o rybníky, lesy a zámek?

V podstatě ano. Profesí jsem geotechnik, pod což spadá zakládání staveb, zemní konstrukce, tedy silnice, železnice, environmentální stavby, jako jsou skládky, a pak také vodní díla. Právě opravám starých rybníků v okolí Lnářů jsme se přitom museli hodně věnovat. Jsou 400 let staré, většinou mají dřevěnou výpusť, jenom někde udělali v padesátých a šedesátých letech betonový požerák, což však také nebylo ideální.

Jak se lnářských lesů dotkla kůrovcová kalamita?

Prolínají se dvě věci, a sice sucho a kůrovec. Strom si bere vláhu, a když jí má málo, tak je malinko zraněný. To kůrovec pozná a ví, na který strom má naletět. Historicky si přitom bral slabší stromy, tedy ne úplně odešlé, ale ani ne ty úplně zdravé. Pokud kůrovec vleze pod kůru zdravých stromů, které mají vláhy dost, tak ho zalijí smolou a zničí. Za normálních klimatických podmínek vylétne jedna generace kůrovce ročně. V příhodných podmínkách vylétne však třikrát, a loni to bylo dokonce čtyřikrát. Když napadne jeden strom, tak další generace vylítne a napadne dalších deset, pak sto, pak tisíc stromů. Skladba lesa je stoletá – 20 procent stromů je ve stáří osmdesát až sto let, které kůrovec obvykle napadá. V tom je 70 procent smrku, tedy asi 14 procent plochy, což by nemuselo znít tak tragicky. Dnes už to ale není pravda, protože kůrovec jde na mladší, čtyřicetileté stromy. Strom přitom na první pohled nevypadá špatně, takže to nemusí být vůbec poznat.

