Produkce aut v Česku v prvním čtvrtletí klesla o 2,6 procenta. Škoda výrobu zvýšila

V nošovické automobilce Hyundai klesla produkce o 15,5 procenta na 82.900 vozů. Šlo přitom o plánovaný krok. Všechny nevýrobní dny firma koncentrovala do začátku roku a dále již plánuje vyrábět obvyklým tempem. Kolínská TPCA vyrobila 56.117 mini aut, což je o 1,5 procenta méně, než ve stejném období loni. Export osobních aut klesl o 2,8 procenta, naopak domácí prodej si o 1,3 procenta polepšil.

„Výroba motorových vozidel v prvním čtvrtletí letošního roku však meziročně poklesla o 2,68 procenta, přičemž největší část tohoto poklesu byla zaznamenána v březnu. V dalším průběhu roku lze nicméně dle signálů od většiny finálních výrobců očekávat, že mírný pokles výroby z prvního čtvrtletí bude v průběhu roku postupně snižován,“ uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.

Nové registrace v Evropě podle automobilového experta EY Petra Knapa ukazují na ochlazení trhu osobních automobilů. Letos v březnu klesly nové registrace o pět procent, o rok dříve v březnu vzrostly o 11 procent. „Tento signál je o to významnější, že březen je z pohledu nových registrací typicky nejsilnější měsíc roku. Negativní vývoj ovlivní i výrobu v České republice. Zatím se zdá, že drobný pokles v prvním čtvrtletí je plánovaný. Nicméně pokud březnový pokles nových EU registrací znamená skutečně zpomalení růstu či pokles trhu, pak v řádu několika málo čtvrtletí se promítne do poklesu výroby v Česku. To by byla špatná zpráva pro průmysl, který potřebuje vytvořit rezervy pro investice do rozvoje výroby elektromobilů,“ řekl Knap.

Přes Indii do Jižní Ameriky. Škoda má plán pro expanzi

Podle ekonoma Pavla Mertlíka z Vysoké školy Škoda Auto klesla v prvním čtvrtletí i výroba nákladních automobilů a motocyklů, růst zaznamenala naopak výroba autobusů. „U výroby nákladních automobilů a autobusů jde ovšem o výrobu na zakázku firemního sektoru, pro níž je na rozdíl od výroby osobních automobilů charakteristická velká krátkodobá volatilita,“ podotkl Mertlík.

Výroba autobusů se od ledna do března zvýšila o sedm procent na 1108 vozidel. Největší výrobce Iveco zvýšil produkci o sedm procent na 1008 vozidel a SOR rostl o 14 procent na 96 autobusů. Výroba nákladních aut reprezentovaná Tatrou se snížila o 59 procent na 163 vozů.

Produkce motocyklů v týnecké Jawě Moto poklesla o polovinu na 234 vyrobených strojů.

