Prodeje a fúze firem přesáhly tři biliony dolarů. Pohání je obavy z digitálních obrů

Letošní rok v prosinci završily tři velké obchody. Jde o několik případů, v nichž hrozil vstup do sektoru ze strany silných firem, jako je Amazon, Facebook a Netflix. V obavách z Amazonu se největší americký řetězec lékáren CVS Health dohodl na převzetí pojišťovny Aetna za zhruba 69 miliard dolarů. Provozovatele nákupních center Westfield zase za 24,7 miliardy USD koupila francouzská Unibail-Rodamco.

Aktivity Facebooku a Netflixu ve sféře médií a filmové produkce pak přiměly mediálního magnáta Ruperta Murdocha prodat za 66 miliard dolarů většinu své společnosti 21st Century Fox zábavnímu gigantu Walt Disney.

„Mění se všechny sektory, všichni se snaží reagovat na technologické změny, nikdo nechce zůstat stranou, proto mnoho firem kupuje strategická aktiva, aby byly lépe připraveny konkurovat v globálním měřítku,“ uvedla analytička Eileen Nugentová ze společnosti Skadden.

Jak to vypadalo v Česku?

Celková hodnota transakcí letos dosáhla 3,5 bilionu dolarů (75 bilionů korun) a podle dat společnosti Thomson Reuters byla o jedno procento nižší než v roce 2016 a nejnižší od roku 2014. Letošní rok byl ale čtvrtým rokem v řadě, kdy celková hodnota fúzí a akvizic překročila tři biliony dolarů, což je nejdelší takové období.

Nejaktivnějším regionem byly i v letošním roce Spojené státy, kde hodnota fúzí a akvizic činila 1,4 bilionu dolarů (30 bilionů Kč). V porovnání s předchozím rokem je to ale pokles o 16 procent. Vzhledem k vysokému počtu transakcí pod jednu miliardu dolarů tam ale vykázal rekord počet transakcí, kterých bylo celkem přes 12 400.

Naproti tomu Evropa zaznamenala růst hodnoty fúzí a akvizic o 16 procent na 856,3 miliardy USD (18,4 bilionu korun), k čemuž přispívá hospodářské oživení. To už trvá pět let a je nyní nejrychlejší za posledních deset let.

Aktivita v oblasti Asie a Tichomoří se zvýšila o 11 procent na 911,6 miliardy dolarů (19,6 bilionu korun). Čínské podniky zaostaly za rekordním loňským rokem o 34 procent, hodnota jejich zahraničních akvizic dosáhla 140,5 miliardy dolarů.

Dále čtěte: