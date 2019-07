Varování pro zbytek světa: nulové sazby v Japonsku už 20 let trápí investory

Japonsko už před dvaceti lety okusilo situaci, kdy centrální banka zavedla nulové úrokové míry. Jaký mají nulové nebo záporné úroky vliv v dlouhodobém horizontu na ekonomiku? Místní investiční a důchodové fondy se zaměřily na investice v zahraničí, které nabízejí vyšší výnos. Často s vysokou mírou rizika. Investovaly například do akcií firem nebo do dluhopisů zemí na periferii Evropské unie. Spousta japonských peněz šla rovněž do neprůhledných druhů hypotečních zástavních listů, které stály za finanční krizí v roce 2008.

Vývoj základní úrokové sazby japonské centrální banky:



source: tradingeconomics.com

„Pro finanční instituce to jsou velmi složité časy,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Masato Mišina z Nikko Asset Management. Firma spravuje aktiva ve výši 214 miliard dolarů (4,9 bilionu korun). V případě špatné investice hrozí u rizikových aktiv úplná ztráta kapitálu, varoval.

Dlouhodobý vliv nulových úrokových měr na japonské banky ukazuje případ Japan Post Bank. Za deset let vybudovala portfolio v hodnotě 575 miliard dolarů (13,2 bilionu korun) zahraničních dluhopisů.

„Éra, kdy japonští investoři měli portfolia plná japonských dluhopisů a akcií, skončila před 15 až 20 lety,“ přiznal šéf investic v UBS Asset Management Japan Hirojuki Matsunaga. Japonští správci fondů si v posledních letech oblíbili také investice do zahraničních nemovitostí, dodal.

Německo kritizuje nízké úrokové sazby a novou šéfku ECB:

Ilona Švihlíková: Proč Němcům vadí nominace Christine Lagardeové do čela ECB

Šéfka MMF Christine Lagardeová ( Zdroj: čtk, Autor: čtk )

Japonské fondy se často zaměřují na vládní dluhopisy zadlužených států EU, jež jim nabízejí vyšší míru zhodnocení. Populární byly francouzské dluhopisy, nyní to jsou španělské, případně italské.

Japonská regionální banka Shizuoka Bank v posledních dvou letech prodala 90 procent japonských dluhopisů, protože mají záporný výnos. „Není to tak, že bychom to chtěli dělat, ale byli jsme k tomu donuceni,“ vysvětlil šéf banky Hisaši Šibata.

Výnosy vybraných desetiletých vládních dluhopisů (v %) ČR 1,31 USA 2,06 Japonsko -0,15 Německo -0,40 Švýcarsko -0,72 Francie -0,14 Španělsko 0,37 Itálie 1,62 Řecko 2,09 Čína 3,20 Brazílie 7,23 Indie 6,39

Zdroj: tradingeconomics.com

Japonský finanční regulátor Financial Services Agency loni varoval, že je v ohrožení až 30 japonských bank kvůli nebezpečné situaci, která spojuje nízké úrokové míry a riskantní investice do trhů, se kterými japonští bankéři nemají zkušenosti.

Japonští investoři využívají i ojedinělé příležitosti, jako jsou investice do domácích solárních elektráren nebo do finančních technologických společností. Ve stagnující ekonomice je stále těžší najít rostoucí aktiva.

Situace v Japonsku může být poučná pro eurozónu. ECB zavedla nulové úrokové míry v roce 2016 a chce je na této úrovni držet minimálně do poloviny roku 2020.

Vývoj úrokových sazeb ECB:



source: tradingeconomics.com

Dále čtěte:

V EU se nesmí obchodovat se švýcarskými akciemi. Ty přesto rostou k historickým maximům

Za zvuku stabilních cen: jamajská centrální banka vzdělává obyvatele reggae songy