Práce z domova? Strach zaměstnavatelů Česko sráží na chvost EU

Firmy se bojí nízké pracovní morálky zaměstnanců a chtějí je mít pod kontrolou. Navíc si manažeři myslí, že je k udržení vysoké výkonnosti nutné, aby lidé trávili minimálně osm hodin denně přímo na pracovišti.

„Takové obavy a představy jsou ale v době digitálních technologií zcela liché,“ říká produktový manažer společnosti Easy Software Ondřej Šťovíček.

V případě skladníků či pomocných dělníků je postoj firem pochopitelný, jiné je to ale u lidí, kteří tráví dny v kancelářích.

Důležitý je výsledek

„Čeští manažeři mají pocit, že musejí na zaměstnance dohlížet celý den, jinak je to bolí,“ říká živnostník Michal Dvořáček. „Jinými slovy – myslí si, že pro ně mimo firmu lidé nic nedělají, a to bez ohledu na to, jaké mají reálně výsledky,“ popisuje Dvořáček hlavní důvod, proč se stal ze zaměstnance velké české firmy freelancerem.

Pokud se zaměstnavatel bojí, že umožněním práce z domova ohrozí výkonnost svých lidí, měl by si zajistit účinnou kontrolu. „Lidé, kteří využívají home office, nemusejí nutně dodržovat konkrétní pracovní dobu, důležité jsou přece výsledky jejich práce,“ souhlasí Šťovíček.

Všichni ji chtějí, ale není pro každého. Kdo má na to pracovat z domova?

Především jde o plnění termínů a odevzdávání práce v rozsahu, jaký stanovil zaměstnavatel. „K tomu už dnes slouží online nástroje projektového řízení. Vedoucí projektu v nich nastaví základní parametry a zadává jednotlivé úkoly zaměstnancům s přesnými termíny. Systém pak jednotlivé pracovníky upozorňuje formou e-mailů na blížící se uzávěrky,“ vysvětluje Šťovíček.

Díky snadnému nastavení jsou takové nástroje vhodné pro většinu odvětví – od IT a software přes služby a výrobu až po školství a státní sféru.

Jen čtvrtina firem

Podle loňského průzkumu společnosti Trexima nabízela možnost práce z domova pouze čtvrtina českých firem. Přitom jde o benefit, který dnes zejména mladí adepti na zaměstnance vyžadují.

Neochota zaměstnavatelů nabízet zkrácené úvazky a práci z domova nutí řadu lidí pouštět se do vlastního byznysu. Příkladem mohou být mladé matky s dětmi, kterých je mezi začínajícími podnikateli nejvíce.

České firmy ženám komplikují práci na mateřské dovolené i návrat do procesu po jejím skončení. Garantují jim sice návrat do původní pozice, na rozdíl od západních vyspělých zemí jim ale nenabízejí právě flexibilní pracovní dobu či práci na zkrácené úvazky. A tak si ženy zakládají vlastní živnosti.

Článek vyšel v magazínu Profit

Dále čtěte: