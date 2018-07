PPF dostala zelenou k převzetí firem norského Telenoru. Obchod schválila Evropská komise

Komise dnes připomněla, že kupované firmy nepůsobí na stejných trzích, protože jejich činnosti jsou omezeny na různá území, pro která mají telekomunikační licence. Bezproblémové podle názoru EK by do budoucna měly být jak vztahy na trhu s mezinárodním roamingem a koncovými telekomunikačními službami, tak při prodeji mobilních služeb i služeb spojených s pevnými linkami přímo zákazníkům.

Transakcí skupina PPF vedle plné kontroly nad mobilním operátorem Telenor v uvedených zemích získala i právo používat jméno Telenor do poloviny roku 2021 a také nemovitosti využívané pro provoz společnosti.

Telenor je přední poskytovatel telekomunikačních a mobilních služeb ve Skandinávii, střední a východní Evropě a v Asii s obratem za loňský rok 12,7 miliardy eur (skoro 326 miliard korun) a 178 miliony klientů. Ve střední a východní Evropě působí 25 let.

Ve stopách Kellnera: do asijského dobrodružství se pouští další firmy

Na maďarský trh společnost vstoupila v roce 1994 prostřednictvím operátora Pannon. Následně své působení rozšířila v roce 1996 do Černé Hory, a to koupí operátora Mobi 063, a v roce 2006 do Srbska. V roce 2013 vstoupila na bulharský trh akvizicí operátora Globul. Ke konci roku 2017 poskytoval Telenor v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku své mobilní služby více než devíti milionům klientů a zaměstnával téměř 3500 lidí.

PPF Group vlastní více než 80procentní podíl v tuzemském a slovenském operátorovi O2 a ovládá největšího tuzemského majitele telekomunikačních sítí CETIN. V únoru PPF oznámila dohodu o koupi bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting Group od Modern Times Group a Eastern European Media Holdings. Transakce Novu ohodnotila na 185 milionů eur, v přepočtu asi 4,7 miliardy korun.

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera investuje i do řady dalších odvětví, od bankovnictví a finančních služeb přes biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva, jejichž hodnota k loňskému pololetí činila téměř 35 miliard eur (897 miliard korun).

Přečtěte si také: