Plzeň schválila fúzi městské teplárny s holdingem EPH. Zaručí tak současné ceny až do roku 2021

Zastupitelé Plzně dnes schválili fúzi městské teplárny (Plzeňské teplárenské) s Plzeňskou energetikou, která patří do holdingu EPH miliardáře Daniela Křetínského. EPH získá v nově vytvořeném společném podniku 35procentní podíl a zbytek bude mít město. Zfúzovaná firma s názvem Plzeňská teplárenská a.s., která vznikne k 1. lednu 2019, zaručí místním současné nízké ceny tepla až do roku 2021. Třicet zastupitelů bylo pro, 14 proti a nikdo se nezdržel.