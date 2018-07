Pivovary zakazovaly odběratelům export své produkce. Antimonopolní úřad to zatrhl

Trojice českých pivovarů zakazovala svým odběratelům vývoz svých produktů do dalších zemí. Při rozsáhlé kontrole pivního trhu v letech 2015 a 2016 je odhalil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle úřadu podobné dohody mají negativní dopad na spotřebitele a jsou v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže.

Konkrétně se jednalo o skupiny PMS Přerov, Pivovary Lobkowicz a národní podnik Budějovický Budvar. Ty měly smluvně zakazovat prodej do zahraniční jak odběratelům z řad hostinských, tak distributorům a obchodním řetězcům. „Dohody o zákazu exportu patří mezi typické zakázané vertikální dohody, které ze své podstaty omezují obchod mezi členskými státy. Tyto dohody jsou zakázané a neplatné,“ reagovala Milena Marešová z ÚOHS.

Pivovary se k případu buď nechtějí vyjadřovat, nebo uvádí, že se jednalo o historická ujednání, jejichž plnění nevyžadovaly ani nekontrolovaly. Tak argumentovaly i vůči ÚOHS a ihned po jeho upozornění příslušné pasáže ve smlouvách zneplatnily. „ÚOHS pak uznal problém za vyřešený a případ uzavřel bez jakékoliv sankce,“ dodal mluvčí Budvaru Petr Samec.

Ne všichni v minulosti vyvázli bez pokuty. Karlovarským minerálním vodám napařil ÚOHS v roce 2010 za úplně stejný prohřešek pět milionů korun. Původně přitom výrobci minerálek hrozilo až deset milionů.

Proč výrobci zmíněná ustanovení ve smlouvách mají? KMV v minulosti argumentovaly, že si tak chtěly zajistit správnost údajů na etiketách a že budou přeloženy do místního jazyka. Podle odborníka na pivovarnický trh Tomáše Maiera z České zemědělské univerzity si pivovary pravděpodobně chtěly ohlídat kvalitu piva. „Myslím, že pivovary nechtěly, aby jejich pivo mohl kdokoliv exportovat kvůli hlídání kvality, aby jim to pak třeba nekazilo pověst. Pivo totiž po stočení do jakéhokoliv obalu začíná stárnout,“ míní Maier.

Zajímavé přitom je, že všechny dotčené pivovary nejsou součástí žádné nadnárodní skupiny. Podle hlasů z trhu se tak nabízí ještě jedno vysvětlení. Zatímco pivovary jako Prazdroj nebo Heineken jsou skrze své vlastníky silným soupeřem obchodním řetězcům, menší, ryze české společnosti mohou být vůči nadnárodním obchodníkům v nevýhodě. Skrze zákazy exportu si tak hlídaly pozici.

Podle Budvaru však zrušení příslušných ustanovení postavení pivovaru nijak neutrpělo a stejného názoru je i Maier. „Společnosti to určitě nijak neohrozí, o to bych strach neměl,“ dodal Maier. Z dotčených pivovarů má významný podíl exportu pouze Budvar, který ovládá zhruba 22 procent českého pivního vývozu. U PMS je to podle Maierových propočtů 3,34 procenta a u skupiny Lobkowicz 2,6 procenta.

