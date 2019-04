Pivovary loni vyrobily rekordních 21,3 milionu hektolitrů. Spotřeba vzrostla o tři procenta

Znovu se ale snížil podíl konzumace čepovaného piva v restauracích a hospodách, podíl na celkové konzumaci klesl o dva procentní body na 36 procent. „Rostoucí zájem o české pivo v zahraničí nás těší a stejně tak dobrý výsledek na domácím trhu. Naopak špatnou zprávou je pokračující přesun konzumace z hospod do domácností. To neprospívá naší pivní kultuře, ani české ekonomice,“ uvedl předseda svazu František Šámal.

V exportu sílily destinace Slovenska a Německa, kam se vývoz zvýšil o 14 procent, respektive devět procent, do obou zemí tak šlo více než milion hektolitrů českého piva. Skoro o 60 procent se zvýšil vývoz do Maďarska. V zemích mimo EU posílil o 54 procent vývoz do Ruska, kam se tak vyvezlo 375 tisíc hektolitrů.

Z hlediska obalů mělo loni lahvové pivo 40procentní podíl, zvýšil se tak o procento, sudové pivo mělo podíl 34 procent, u kterého se podíl naopak o dvě procenta snížil. Spotřeba piva v plechovkách loni vzrostla o více než čtvrtinu, dosáhla tak 11 procent celkového výstavu. O čtyři procenta na 12 procent celkového výstavu pak klesla spotřeba piva v plastových lahvích. O procento na tři procenta trhu kleslo tankové pivo.

Přečtěte si rozhovor:

Proti předloňsku se lépe prodávaly míchané nápoje na bázi piva, které si meziročně polepšily o 42,5 procenta. Dosáhly tak výstavu 429 tisíc hektolitrů, v posledních letech se ho vyrábělo i méně než 300 tisíc hektolitrů. Naposledy se nad 400 tisíc hektolitrů dostaly v roce 2012.

Stejně jako v posledních letech klesla spotřeba výčepních piv (na 45,2 procenta), naopak roste spotřeba ležáků, které nyní činí na trhu 50,3 procenta. Například Gambrinus hlásí u svého jedenáctistupňového piva zvýšení prodejů o 11 procent. „Velmi nás těší, že Češi dávají stále více přednost tradičním chuťově plným ležákům. Všichni bychom ale měli ještě více přemýšlet, jak podpořit českou hospodskou kulturu a zastavit přesun pití piva z hospod do domácností,“ uvedl marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik.

Import piva do Česka se zvýšil o 18,3 procenta na 395 tisíc hektolitrů. Na více než trojnásobek loni vzrostl dovoz belgického piva, o pět procent se zvýšil dovoz z Polska. Naopak klesl dovoz piva z Německa. Vyskočil dovoz u některých států mimo EU, například z Japonska a z Thajska, naopak klesl o 34 procent dovoz piva z Mexika. Do Česka se nejvíce pivo z EU dováží z Polska, Maďarska a Belgie.

Český svaz pivovarů a sladoven Svaz sdružuje 26 pivovarských společností, šest sladoven a 19 přispívajících členů, jako jsou chmelaři a výrobci pivního skla. Největšími českými pivovary jsou skupiny Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Heineken ČR a národní podnik Budějovický Budvar.

Čtěte také: