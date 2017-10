Piráti: Legalizace konopí přinese státu 3,2 miliardy ročně

Návštěvníkovi volebního štábu Pirátů na pražském Smíchově byla záhy zřejmá jedna věc. Vstřícnému vztahu k měkkým drogám se z příznivců strany nikdo netají. Zastánci legalizace měkkých drog včetně rekreačního využití tak se vstupem Pirátů do Sněmovny získali silného partnera.

A Piráti dávají najevo, že je nechtějí zklamat. „Rozhodně navrhneme zákon o regulaci a zdanění konopí. Všichni deklarují, jak jsou pro ně důležité daňové výnosy, my jsme přitom spočítali, že by legalizace vynesla 3,2 miliardy korun, což je více, než vynesla celá EET,“ popisuje jednu z priorit ve sněmovně novopečený poslanec a místopředseda Pirátů Jakub Michálek.

Strana počítá, že výnos by měl být přesměrován do resortu zdravotnictví. Podle experta strany pro oblast zdravotnictví Zdeňka Hřiba bude klíčové nastavit míru zdanění tak, aby cena legálního konopí nepřesáhla únosnou míru, a uživatelům by se tak nevyplatilo nadále využívat černého trhu.

Právě to se stalo po legalizací marihuany pro lékařské účely. Příliš vysoká cena mezi 250 a 300 korunami za gram dělá z legálního medicínského konopí pro většinu pacientu nedostupné zboží. „Pacienti, kteří marihuanu potřebují, lidé s neztišitelnou bolestí a těžkými křečemi jsou většinou invalidní důchodci, kteří si nemohou dovolit dát za měsíční dávku od pěti do deseti tisíc korun,“ kritizoval nedávno současnou praxi pro Český rozhlas předseda zdravotnického výboru Rostislav Vyzula.

Podle Hřiba by se cena konopí mohla pohybovat kolem 110 korun za gram, přičemž 30 korun z toho by tvořila spotřební daň. Piráti odmítají, aby trh s konopím ovládla jediná firma. Na jeho pěstování by stát vydával koncese. Povoleny by byly i domácí pěstírny do deseti rostlin.

Otázka je, zda pro komerční pěstitele bude za tuto cenu konopí atraktivní. Podle Vyzuly totiž není možné za Piráty navrhovanou cenu konopí pěstovat. „Za cenu pod sto padesát korun na gram se vůbec nedá pěstovat. Pěstitel má svoje náklady a režie a potřebuje z toho mít nějaký profit,“ dodal Vyzula.

Piráti se inspirovali v některých státech USA jako například Colorado, kde už je marihuana legální jak pro lékařské, tak rekreační využití. Colorado legalizovalo konopí pro rekreační uživatele jako první z amerických států a předloni vybralo na „zelených“ daních 102 milionů dolarů. To je dvaapůlkrát více, než činily příjmy z alkoholu.

