Petr Borkovec z Partners: Odkládat a spořit

Finanční skupina Partners se snaží využít mezer na trhu, podobně jako v bankovnictví například Fio či AirBank. „První věc, kterou lidem při investování jako poradci říkáme, je neutrácet zbytečně peníze za poplatky,“ říká spolumajitel Partners Petr Borkovec.

Začínali jste jako poradenská firma. Postupně jste se změnili na finanční skupinu. Jak k tomu došlo?

Jsme i nadále finančně poradenská společnost. Naše srdce zůstává v poskytování komplexního finančního plánování. Zjistili jsme ale, že jsme dostatečně velcí a kapitálově silní a máme know-how, vize a cíle, které říkají: pojďme změnit to, co na českém finančním trhu nefunguje.

Vnímáme, že pro zahraniční korporace, které tady podnikají, je Česko malá vesnička uprostřed Evropy. Zas tak je nezajímá, je jen jednou částí globálního trhu. To znamená, že nadnárodní firmy dělají často rozhodnutí, která pro české zákazníky nedávají smysl. Jedná se hlavně o příliš vysoké marže a nedostatek proklientského přístupu. Ale my si myslíme, že Česko je pořád dostatečně velké, aby Češi dostali vlastní produkty na míru.

Mluvíte teď zřejmě především o vaší pojišťovně Simplea, se kterou chcete od začátku prázdnin nabízet rizikové životní pojištění?

Simplea je krásný příklad. Tvoříme v ní vlastní IT systém, jedná se vlastně o takový fintechový projekt, který je díky synergiím s Partners velmi nízkonákladová a efektivní pojišťovna. Například naše roční výdaje na tým, který pojišťovnu buduje, odpovídají mzdě jednoho expatového generálního ředitele nadnárodní pojišťovny.

Pojišťovny i banky mají navíc velmi zastaralé IT systém, takže budovat novou pojišťovnu na zelené louce je obrovská možnost, jak ji tvořit moderně a efektivně. Je to něco jako privátní značky Lidlu nebo když si výrobní firma udělá svou podnikovou prodejnu. Najdete v ní levnější i kvalitnější produkty než jinde, protože odpadají náklady na logistiku a distribuci. Rozumíme trhu i klientům. Proto se zaměříme jen na skutečná rizika, která lidi dlouhodobě významně ohrožují. Naše nabídka bude stát na pojištění invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo smrti. V případě Simplea jsme na maximum ořezali výluky a tak mohli zrušit pojistné podmínky a můžeme poskytnout garanci pojistného plnění na 99 procent pojistných událostí.

Chystáte se nabízet vlastní pojištění, máte podílové fondy bez vstupních poplatku, nedávno jste rozjeli i nemovitostní fond. Budete dál sledovat bezpoplatkovou filozofii?

Ano. Partners investiční společnost jsme založili proto, že žádná jiná investička v Česku nebyla schopna založit podílové fondy bez vstupních poplatků, a zároveň zaplatit distribuci. První věc, kterou lidem jako poradci říkáme, je neutrácet při investování zbytečně peníze za poplatky. A druhá věc je neutrácet zbytečně v rámci vlastního rozpočtu, to znamená odkládat si a spořit, abyste ty peníze mohli použít později například v důchodu. To je základem tvorby kapitálu a má to větší dopad než to, jestli výnos je 4 nebo 5 procent.

Jako Partners máte řadu poboček, které chcete letos rozšířit na sto. Nestálo by za to požádat o bankovní licenci?

Banka je jiná úroveň. Nad každou institucí musí být nějaký fungující byznys model, který máme v investicích i v pojištění. Spočítali jsme, že založení by nás stálo miliardu až půldruhé miliardy korun. Ale máme základní problém s tím, že nemáme peníze, komu půjčit či kam je rozumně investovat. Banky vydělávají na tom, že všechny peníze, které nasbírají, umí rozpůjčovat ve spotřebitelských úvěrech a kreditních kartách nebo je umí v rámci svých skupin poslat do zahraničí s vyššími výnosy.

Toto krátkodobé úvěrování jde proti naší filozofii. My sice prodáme hypotéky za 22 miliard ročně, půjčit si na vlastní bydlení je v pořádku, ale spotřebitelské úvěry už ne, nechceme lidi zbytečně zadlužovat. Museli bychom najít, kam peníze rozpůjčovat. Na druhou stranu to, že prostor na bankovním trhu existuje, je dobře vidět na kapitálové návratnosti investorů do bank, která se pohybuje zhruba mezi 11 až 15 procenty ročně.