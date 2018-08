S mostem v Janově se zřítily i akcie provozovatele silnic Atlantia

Společnost Autostrade podle ministra dopravy Danila Toninelliho nedostála svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování janovského Morandiho mostu. Podle smlouvy by tak podniku mohl kromě odebrání licence hrozit i finanční postih až 150 milionů eur (téměř čtyři miliardy korun). Firma nicméně tvrdí, že své závazky vždy dodržovala.

Společnost Autostrade per l'Italia je správcem dálničního úseku, který zahrnuje i zřícený most.

Pod silný prodejní tlak se dostaly také akcie dalších provozovatelů mýtných silnic v Itálii. Vicepremiér Luigi Di Maio dnes uvedl, že italské dálnice bude muset převzít stát, pokud jejich provozovatelé nebudou schopni řádně plnit své povinnosti.

Vývoj hodnoty akcií Atlantia (v eurech)

Zdroj: reuters

V místě neštěstí mezitím pokračují záchranné práce. Hasiči se stále nedostali ke všem zavaleným autům, která zůstala pod sutinami části dálničního mostu. Podle zpřesněné bilance policie z dnešního rána při neštěstí zahynulo 38 lidí, podle listu La Stampa ale panují obavy, že v troskách by mohly být ještě desítky dalších.

„V noci na dnešek jsme neměli štěstí, nikoho jsme nenašli,“ řekl Emanuele Gissi, který na místě řídí práce hasičů. „Hledáme v dutinách, kde by mohli být lidé, ať už živí, nebo mrtví,“ dodal.

Záchranáři nevylučují, že ještě naleznou nějaké přeživší. Státní pohřeb obětí se bude konat v sobotu.

„Velké kusy betonu, které z mostní konstrukce spadly, se snažíme rozřezat, potom je odstraní jeřáby. Následně vyšleme pátrací psy a pokud příznivě zareagují, vyšleme za nimi personál,“ řekl Gissi. „Je to nebezpečná práce, protože ty trosky jsou nestabilní“, stejně jako zbytek mostní konstrukce, která dosud stojí, řekl také.

Prefektura dostala mnoho zpráv o pohřešovaných osobách, „není ale snadné rozlišit, zda někdo nezvedá telefon, protože už je na dovolené na druhém konci světa, anebo bohužel dole (pod sutinami)“, řekl italský ministr vnitra Matteo Salvini.

„Bilance obětí je citelně vyšší než udávaná čísla. Definitivní bilance bude poskytnuta, až bude ten počet jistý,“ řekl ve středu guvernér Ligurie Giovanni Toti, když s italským premiérem Giuseppem Contem navštívil jednu z janovských nemocnic.

Most „se nezřítil nešťastnou náhodou, ale protože nebyla provedena údržba“, řekl Di Maio už ve středu. „Ti, kteří nesou zodpovědnost, mají jméno a příjmení, je to (společnost) Autostrade per l'Italia,“ dodal. Dnes vicepremiér dodal, že vlastníci měli více investovat do bezpečnosti a nestarat se tolik o dividendy.

Nad záchranáři stále běží motor zeleného nákladního auta, které zastavilo jen několik metrů od propasti a stalo se ikonou janovského neštěstí. Jeho řidič v panice utekl pěšky zpět do tunelu, z kterého autem přijel. Vůz má zapnutá světla i stěrače a dostatek paliva na několik dní, řekl zaměstnavatel řidiče.

Architekt zříceného mostu Riccardo Morandi (1902-1989) • Morandi se narodil v Římě. Po získání diplomu aplikovaného inženýrství v roce 1927 sbíral první pracovní zkušenosti v Kalábrii, kde zkoumal možnosti technologie předpjatého betonu v seismických zónách. Potom se vrátil do Říma a založil si vlastní studio, ve kterém projektoval díla po celém světě, hodně v Latinské Americe. • K jeho nejznámějším dílům se řadí most Ameriga Vespuciho ve Florencii z roku 1957, most generála Rafaela Urdanety ve Venezuele, most Vádí Kif v Libyi, otevřený v roce 1971, a most Pumarejo v kolumbijské Barranquille, otevřený v roce 1974. V roce 1970 se Morandi podílel na dostavbě římského letiště Leonarda da Vinciho. • V roce 1957 Morandi vyhrál soutěž na stavbu již zmíněného mostu generála Rafaela Urdanety, který překlenuje nejužší část jezera Maracaibo a spojuje město s okolní krajinou. Byl dokončen v roce 1962 a je druhým nejdelším v Latinské Americe - měří 8,6 kilometru. Po dvou letech, 6. dubna 1964, však do jeho pilíře narazil tanker, což způsobilo, že dva pilíře se zřítily. Při události zahynulo sedm lidí, opravy pak trvaly osm měsíců. • Most v Libyi musel být loni v říjnu z bezpečnostních důvodů uzavřen, když inspekce na jeho konstrukci odhalila potenciální pukliny. • Morandi se proslavil také výzkumem a experimentováním s různými materiály - hlavně s předpjatým betonem. Snažil se vyvinout svou vlastní verzi předpjatého betonu a o těchto aktivitách pořádal přednášky po celém světě. • Výmluvnou ukázku Morandiho díla představoval Pavilon číslo pět na Turínském autosalonu v roce 1959. Účastnil se také projektu konstrukce elektrického vedení přes Messinskou úžinu, kterou v letech 1955-1994 představovaly dva 232 metrů vysoké ocelové pylony, mezi nimiž bylo nataženo vedení. • Morandiho zavěšené mosty jsou charakteristické velmi malým počtem podpěr, často pouze dvou, které bývají vyrobeny z předpjatého betonu. Podle expertů jsou vizuálně zajímavé, ale jejich stavba je i nákladnější.

O pádu janovského mostu dále čtěte: