Svědci v Janově: Do nosníku udeřil blesk a všechno se zhroutilo

„Blesk udeřil do spodku pilíře. Hned poté se začal drolit beton a pak se všechno zhroutilo a byl konec světa,“ citovala La Repubblica člena čtyřčlenné rodiny, která tragédii přihlížela. Další svědek řekl agentuře ANSA: „Bylo krátce po půl dvanácté, když jsme viděli, jak blesk zasáhl most, a poté jsme viděli, že most jde dolů.“ Zmíněná rodina se v péči psychologů vzpamatovává ze šoku. „Viděli jsme, jak stavba povolila a potom spadl dolů první kamion,“ popsali svědci.

Rozrušená byla i další přihlížející: „Mám tu scénu pořád před očima. Lidi, kteří padali, jak se most rozpadal. Náklaďáky, auta.“ Před pádem části viaduktu k němu žena směřovala po ulici pod ním. „Byla jsem deset metrů od mostu, když se zhroutil, jako by byl z mouky. (…) Byl to zázrak, ale je mi líto těch ubohých lidí, protože ten most už měl problémy,“ řekla obyvatelka Janova o jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen města.

„Pohled je to opravdu apokalyptický, jako by dopadla bomba,“ popsal reportér deníku La Repubblica místo neštěstí, kde v tom okamžiku silně pršelo. Uvedl také, že zaslechl informaci o dívce, která procházela pod viaduktem a utrpěla vážná zranění, smrt jí ale podle něj nehrozí. „Situace je opravdu dramatická. Já jsem tady na místě, ale myslím, že i zbytek města bude kompletně zablokovaný,“ řekl Matteo Pucciarelli.

Mio dio, che orrore. Che tragedia #pontemorandi #genova Zveřejnil(a) Fabio Alisei Borghini dne Úterý 14. srpen 2018

Na zpravodajských serverech se šíří také genova-camion-sospeso-ponte-un-passo-baratro|videa a fotografie nákladního vozidla, které zastavilo jen několik metrů od bodu zlomu. Štěstí měl také Corrado Cusano, který prý po kritické části mostu projel deset nebo dvacet sekund před jejím zhroucením. „Otočil jsem se a viděl, jak most padá,“ řekl ve vysílání televize Rai. Potvrdil, že za ním byla spousta vozů, „protože jsme stáli v koloně“.

K takřka zázračným se řadí také případ Davideho Capella, který jel přes Morandiho most v okamžiku pádu. „Viděl jsem, jak silnice přede mnou mizí a zůstal jsem zkamenělý a bezmocný ve svém autě, které letělo dolů,“ uvedl 36letý hasič. Jeho auto ale nedopadlo tvrdě a Davide se z něj dokázal sám dostat. „Kolegové říkají, že to byl zázrak,“ dodal Capello.

Podobně vyvázl řidič kamionu, o kterém informoval web deníku Corriere Della Sera. „Vylíčil nám, že uslyšel obrovský rachot a následně byl vymrštěn z kamionu, který spadl. On se zachránil pouze s poraněnou kyčlí a ramenem,“ uvedl reportér italského listu.

Výběr ze zřícených mostů Evropě 2. listopadu 2012 - Na severovýchodě Slovenska u obce Kurimany nedaleko Spišské Nové Vsi se zřítil rozestavěný most, který je součástí budované dálnice D1. Důvodem zřícení mostu bylo selhání podpůrné konstrukce při betonování. Při neštěstí zahynuli čtyři dělníci, dalších 11 utrpělo zranění. Podle znaleckého posudku tragédii způsobilo pochybení klíčových pracovníků při zajištění stavebních prací. 8. května 2013 - V norském Trondheimu se zřítil rozestavěný silniční most přes jednu z hlavních příjezdových komunikací na okraji města, ve čtvrti Leangen. Při neštěstí zahynuli dva lidé, stavební dělník a řidička, jejíž vůz zhroucená konstrukce zasypala. Šest dalších lidí bylo zraněno. 5. září 2014 - Pád rekonstruovaného silničního mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku si vyžádal čtyři oběti. Tři Češi a tři Slováci právě připravovali podpěry pro klenbu mostu, když se most rozlomil v půlce. Několik tun betonu, kamení a hlíny připravilo na místě o život čtyři osoby. Tragédii přežili dva muži ze Slovenska. Příčinou pádu mostu bylo podle znalce odtěžení zeminy u paty klenby a nepodepření klenby v celé ploše. 28. října 2016 - Na frekventované dálnici mezi italským Milánem a městem Lecco se v době dopravní špičky zřítil pod těžkým kamionem nadjezd nad dálnicí. Nehoda si vyžádala jeden lidský život a pět zraněných. O život přišel italský řidič, na jehož vůz část nadjezdu spadla. 9. března 2017 - Nejméně dva mrtvé si v Itálii vyžádalo zřícení mostu na dálnici A14 vedoucí podél jaderského pobřeží mezi městy Ancona a Loreto. Dalších pět lidí bylo zraněno.

