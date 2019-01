Objem veřejných stavebních zakázek byl loni nejvyšší od roku 2009. Nejvíce jich získal Metrostav

Objem zakázek, které veřejní investoři zadali stavebním firmám, loni v Česku meziročně vzrostl o 43,7 procenta na 191,8 miliardy korun. To je nejvíce od roku 2009. Počet zakázek se zvýšil zhruba o čtvrtinu na 5492. Největším zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), největší objem zakázek získal Metrostav. Hodnota nově vypsaných zakázek vzrostla více než o třetinu. Vyplývá to z údajů společnosti IS.