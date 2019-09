O volech a lidech. Dosažení rovnováhy v Česku by si žádalo zvýšení stavů dobytka

Donedávna platilo, že byl-li někdo označen za vola, jednalo se o osobu nepříliš duchaplnou, často působící škody, leč bez zlého úmyslu, a nad jeho chováním bylo lepší mávnout rukou. Odkazovalo to celkem věrně k osobnostnímu profilu dobytčete, které člověka věrně provází po dlouhá tisíciletí. Aktuálně je ale vůl nebo mladý býček či jalovice, něčím úplně jiným. Stal se děsivým nepřítelem planety a hrozbou pro přežití lidstva. A naposledy toto přehodnocení potvrdila autorita po Nejsvětější Trojici nejvyšší – klimatický panel OSN.

Důvod je prostý. Je jich hodně a jsou přežvýkaví, což znamená, že produkují značné množství střevních plynů, zejména metanu, který patří mezi nejďábelštější skleníkové plyny. A zlí lidé jich, tedy těch přežvýkavců, jedí stále více. Nebo přesněji jí je o dost více lidí než dříve. A nejenom kvůli růstu lidské populace. Po světových pastvinách a kravínech se jich krmí čtyři miliardy a v roce 2050 jich má být už miliard šest. Dnes jsou to dva lidé na jednu krávu a za třicet let už to vychází zhruba jen 1,6 člověka na dobytče.

Po zákazu uhlí, dieselů a benzinu je tak skot domácí logicky na řadě. A nejen skot. Terčem je veškeré maso, zejména to červené. Největší ohlas tento nápad sklízí samozřejmě v Evropě. V Německu i jinde vznikají typicky zelené nápady na dodatečné zdanění masa a ve Francii či Británii jsou řezníci už nějaký čas terčem veganských teroristů.

Nicméně pokud je konzumace masa hříchem, tak Evropa zase tak moc nehřeší. Průměrná spotřeba hlavních druhů masa dosáhla v evropské osmadvacítce zhruba 69 kilogramů oproti americkým 98 kilům. Jde v tomto případě o data OECD, která nezahrnují například ryby, zvěřinu či některé další méně běžné druhy.

Statistici přitom počítají tzv. maso na kosti, tedy spotřebu zvířete pouze zabitého a vyvrženého. Skutečná spotřeba masa je nižší. Navíc v čase je tato statistika drobet zkreslena, protože zemědělci šlechtěním dosahují vyšší výnosnosti, tedy zvýšení podílu čistého masa oproti tuku a kostem. Navíc různé statistiky vykazují různé hodnoty, zjevně podle zvolených metodik. Čísla OECD zpracovaná ve spolupráci s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) jsou asi pro mezinárodní srovnávání nejpoužitelnější.

Pokud bychom se v Česku chtěli do tohoto soutěžení ve zříkání se živočišné stravy zapojit, mohli bychom se chlubit, že už máme odpracováno. Česká spotřeba masa na hlavu klesla totiž podle Českého statistického úřadu za posledních třicet let o pětinu.

A u hovězího je tento pokles ještě dramatičtější. Jeho spotřeba kulminovala v roce 1987 téměř na 31 kilogramech, přičemž v současnosti sní jeden tuzemec v průměru pouze 8,4 kilogramu, což je i pod evropským průměrem, který činí kolem 11 kilogramů. Pro srovnání: největší žrouti hovězího žijí za Atlantikem, konkrétně jsou to Argentinci s téměř čtyřiceti kily, Paraguayci s 27,3 a Brazilci s 25,9 kilogramu.

