Lidl a Aldi mají své veganské burgery. Vyrábí je řeznictví a bývalý drůbežář

Německé diskonty Aldi a Lidl brzy našly odpověď na celosvětovou mánii vyvolanou americkým Beyond Meat. Americký rostlinný karbanátek se v průběhu letošního května objevil v německé síti Metro. Lidl reagoval záhy a pod značkou Next Level Meat představil vlastní bezmasý burger.

Jeho dodavatelem je podle webu Wirtschaftswoche.de firma Vefo. Ta na svých stránkách líčí přínosy bezmasé stravy pro spotřebitele a svět. „Dalším zřejmým výsledkem je zlepšení podmínek života zvířat, ušetří se zemědělská plocha, která může být lépe využita,“ stojí na webu společnosti. Jejím šéfem je Herbert Paschertz, bývalý manažer drůbežárny Heiddemark, která v minulosti opakovaně čelila kritice ze strany ochránců zvířat.

Od pondělí veganskou variaci svým zákazníkům nabízí i řetězec Aldi. Produkt s názvem Wonder Burger je dílem společnosti Ponnath, jejíž tradice sahá až do roku 1692. A je to tradice do značné míry krvavá. Vídeňské klobásy a šunka se tu připravují již 12 generací. A právě nejstarší německé uzenářství nyní bude na zakázku Aldi pracovat se sojovými proteiny, kokosovým olejem a škrobem.

Soulad mezi Lidlem a Aldi pak dokresluje fakt, že oba řetězce nabízí balíček o dvou kusech veganských karbanátků za stejnou cenu 2,99 eura. Americký originál, který se během pár měsíců stal kultovní značkou se zástupem obdivovatelů z řad celebrit, stojí o dvě eura více.

Beyond Meat se rovněž stal hitem mezi investory, když akcie od květnového uvedení na burzu zněkolikanásobily svou cenu.

V Česku se momentálně nejznámější veganský pokrm objevil v nabídce Makra či e-shopů Rohlík.cz a Košík.cz. Kdo se nechce zdržovat přípravou, může je ochutnat třeba ve fastfoodu Burito loco.

Na segment rostlinných náhražek masa sází malí i velcí hráči potravinářského průmyslu. Koncern Nestlé například skrze svou divizi Garden Gourmet dodává na trh veganské burgery, které odebírá McDonald´s. Konkurenční Burger King využívá produkci kalifornského startupu Impossible Foods.

